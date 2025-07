To już pewne! Igbekeme w drodze do Polski [NOWE INFORMACJE]

PressFocus Na zdjęciu: James Igbekeme (Wisła Kraków)

Rodado na pierwszym planie, Igbekeme w tle

Choć dla kibiców Wisły najważniejsze było to, co się stanie z Angelem Rodado, to w tle obserwowali też z zaciekawieniem jakie będą losy Jamesa Igbekeme. Nigeryjczykowi skończył się kontrakt po ostatnim sezonie i zamierzał spróbować sił w Ekstraklasie.



Trzeba przyznać, że był tego bliski, ale zaawansowane rozmowy z Termalicą upadły i Igbekeme wrócił wtedy do rozmów z Wisłą. Na pewnym etapie to „Biała Gwiazda” zrezygnowała jednak z dalszych negocjacji, więc Nigeryjczyk podjął rozmowy ze Śląskiem Wrocław. Tam też nie doszedł jednak do porozumienia.

Syn marnotrawny powraca

Ostatecznie, jak już informowaliśmy, Igbekeme po raz kolejny wrócił do rozmów z Wisłą. A wczoraj, w programie „Studio Reymonta”, Bartosz Karcz z „Gazety Krakowskiej” dodał, że jest już bardzo blisko tego powrotu. I tak faktycznie jest, to się dokonuje.



Z informacji goal.pl wynika, że Igbekeme o 12:00 ląduje w Krakowie, a przed nim już tylko testy medyczne i podpisanie umowy z Wisłą. Wprawdzie niektórzy jej fani mieli wątpliwości, czy po tym wszystkim to dobry pomysł, ale Jarosław Królewski i skauting Wisły takowych nie mieli. Przyjmują syna marnotrawnego, choć, nie ma co ukrywać, na lepszych warunkach dla klubu niż miało to miejsce wcześniej. Umowa ma obowiązywać przez rok.