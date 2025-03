PressFocus Na zdjęciu: Patryk Warczak

Chrobry przyjeżdża do Rzeszowa

Niedzielne spotkania w ramach 23. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi zakończy spotkanie, w którym Stal Rzeszów przed własną publicznością podejmie Chrobrego Głogów. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się interesująco, bowiem zarówno jedni jak i drudzy mają o co grać.

Podopieczni Marka Zuba chcieliby rywalizować w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Goście niedzielnego starcia liczą na oddalenie się od strefy spadkowej. Pierwszy mecz między tymi zespołami odbył się pod koniec sierpnia. Wówczas lepsi okazali się piłkarze z województwa podkarpackiego (3:1).

Cel na niedzielę – pozostać na zwycięskiej ścieżce

Zarówno Stal Rzeszów jak i Chrobry Głogów przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach. Podopieczni Marka Zuba okazali się lepsi od Warty Poznań (1:0). Goście niedzielnego pojedynku natomiast wyszli zwycięsko ze starcia ze Stalą Stalowa Wola (2:0). We wcześniejszej kolejce drużyna z województwa podkarpackiego również dopisała do swojego dorobku trzy oczka, pokonując Kotwicę Kołobrzeg (1:0). Głogowianie natomiast uznali wyższość GKS-u Tychy (1:3).

Mecze drużyny Stal Rzeszów Warta Poznań 0 Stal Rzeszów 1 Stal Rzeszów 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Miedź Legnica 3 Stal Rzeszów 3 Stal Rzeszów 2 Znicz Pruszków 1 Polonia Warszawa 1 Stal Rzeszów 0 Mecze drużyny Chrobry Głogów Chrobry Głogów 2 Stal Stalowa Wola 0 GKS Tychy 3 Chrobry Głogów 1 Chrobry Głogów 0 Wisła Płock 0 Chrobry Głogów 0 Wisła Kraków 3 Ruch Chorzów 5 Chrobry Głogów 0

Stal Rzeszów nie była aktywna podczas minionego zimowego okienka transferowego. Drużyna Marka Zuba została zasilona jedynie dwoma graczami – Ksawerym Kukułką oraz Harisem Duljeviciem. Chrobry Głogów natomiast dokonał interesujących transferów, które mają pomóc zespołowi w walce o utrzymanie. Do ekipy Łukasza Becelli trafili m.in. Mateusz Bartolewski czy też Paweł Lenarcik.

Stal Rzeszów – Chrobry Głogów: przewidywane składy

Stal Rzeszów: Bąkowski – Warczak, Kaczor, Kościelny, Kukułka – Gujda, Łysiak, Piotrowski – Łyczko, Musik, Duljević

Chrobry Głogów: Lenarcik – Tupaj, Mucha, Szarek, Kuzdra – Gric, Mandrysz – Szwedzik, Tabiś, Bartlewicz – Lewandowski

Stal Rzeszów wyraźnym faworytem

Według bukmachera Betclic, wyraźnym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Stal Rzeszów. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.82. W przypadku zwycięstwa Chrobrego Głogów natomiast sięga nawet 3.90.

Wynik Operator Kurs Stal Rzeszów 1.82 Remis 3.65 Chrobry Głogów 3.90