Polonia Bytom znów zawiodła. Stal pokazała siłę [WIDEO]

14:00, 15. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Polonia Bytom w kolejnym spotkaniu w 2026 roku straciła trzy gole i opuściła plac gry na tarczy. Ślązacy ulegli na wyjeździe Stali Rzeszów (0:3), mającej pełną kontrolę na meczem.

Krystian Wachowiak
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Krystian Wachowiak

Stal Rzeszów nie dała szans Polonii Bytom

Polonia Bytom i Stal Rzeszów rozpoczynały niedzielne granie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Ślązacy przystępowali do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranej z ŁKS Łódź (2:3). Gospodarze mieli natomiast plan, aby odnieść premierowe zwycięstwo w 2026 roku po remisie z Chrobry Głogów (1:1).

Pierwszy gol w trakcie rywalizacji padł błyskawicznie, bo już w szóstej minucie. Ksawery Kukułka popisał się mocnym uderzeniem z lewej nogi i bytomianie zostali szybko zmuszeni do odrabiania strat. Stal natomiast nie zamierzała poprzestawać na jednym trafieniu.

Bramka na 2:0 dla rzeszowian wydawała się kwestią czasu w trudnych warunkach atmosferycznych, w których lepiej odnajdywali się gracze gospodarzy. W końcu kolejny gol dla Stali padł w 30. minucie. Tym razem z dobrej strony pokazał się Patryk Warczak, który dośrodkował w pole karne, a szansę na trafienie wykorzystał Krystian Wachowiak. Tym samym ekipa Marek Zub na przerwę schodziła z dwubramkową zaliczką.

Po zmianie stron Stal dołożyła jeszcze jedną bramkę. Rezultat rywalizacji podwyższył Seif Darwish. Ostatnie słowo należało z kolei do gości i Kamila Wojtyry, który zdobył honorowa bramkę w doliczonym czasie gry. Ostatecznie trzy punkty zostały w Rzeszowie. Dzięki tej wygranej Biało-niebiescy odnieśli dziesiąte zwycięstwo w tej kampanii. Stal tym samym zadomowiła się w czołówce ligowej tabeli, mając 35 oczek na koncie.

Rzeszowianie w następnej kolejce Betclic 1. Ligi zagrają w roli gościa. Na drodze Stali stanie Puszcza Niepołomice. Z kolei zespół Patryka Czubaka czeka konfrontacja z Pogonią Siedlce w roli gospodarza.

Stal Rzeszów – Polonia 3:1 (2:0)
1:0 Ksawery Kukułka 6′
2:0 Krystian Wachowiak 30′
3:0 Seif Darwish 74′
3:1 Kamil Wojtyra 90+3′

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź