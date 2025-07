Stal Mielec sięga po Hiszpana. Duże doświadczenie w LaLiga 2, wychowanek Atletico Madryt [NASZ NEWS]

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Ale Diez

Spadek wymusza zmiany

Choć Stal Mielec długo broniła się przed degradacją, to tym razem jednak nie wyszło. Zespół osunął się do 1.ligi i czeka go niełatwe zadanie aklimatyzacji w nowych warunkach. W kadrze dochodzi do zmian, nastąpiło już kilka pożegnań, ale dochodzą też nowi piłkarze.



Z informacji goal.pl wynika, że Stal będzie miała nowego prawego obrońcę. To 29-letni Hiszpan, Ale Diez, któremu właśnie skończył się kontrakt w rumuńskim FC Botosani. Zawodnik przychodzi więc jako wolny agent i podpisze roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy.

Zaczynał w Atletico

To wychowanek Atletico Madryt, który potem grał w takich klubach jak Cacarenio, Merida, Extremadura, UD Las Palmas, Ponferradina, czy właśnie ostatnio FC Botosani. Raz zagrał w reprezentacji Hiszpanii do lat 16.



Na zapleczu hiszpańskiej ektraklasy rozegrał 124 mecze, w których strzelił 2 gole i zaliczył 11 asyst.