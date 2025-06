Spory ruch w pierwszej lidze. Zanosi się na ciekawe transfery [NOWE INFORMACJE]

fot. Imago / Krzysztof Cichomski / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Krzysztof Wołkowicz

Beniaminek z Bytomia rusza na rynek

Polonia Bytom po latach spędzonych w niższych ligach wraca na dużą scenę. Zasłużony dla polskiej piłki klub zagra na zapleczu Ekstraklasy, a przed startem rozgrywek stara się wzmocnić zespół. Z informacji goal.pl wynika, że do Bytomia ma trafić Krzysztof Wołkowicz, który ostatni sezon spędził w Stali Mielec.



Drugim piłkarzem przymierzanym do Polonii jest Adam Deja, ostatnio wystepujący w Górniku Łęczna. Zresztą, w tym klubie dojdzie do dużych zmian. Kilka ofert, jedną z Ekstraklasy i dwie z 1. ligi ma Damian Warchoł. O Egzonie Kryiezu mówi się, że zainteresowany może być nim Śląsk Wrocław. Z kolei sam Górnik myśli o sprowadzeniu Bartosza Śpiączki i Dawida Tkacza.



Z kolei nawisko Jewgienija Szikawki, napastnika Korony przewija się w kontekście ŁKS Łódź.