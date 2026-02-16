Śląsk Wrocław zmieni trenera?! Miasto rozmawia z następcą Simundzy

18:15, 16. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Gazeta Wrocławska

Ante Simundza może zostać zwolniony. Miasto prowadzi rozmowy z następcą Słoweńca, którym miałby zostać Ryszard Tarasiewicz - informuje Gazeta Wrocławska. Klub nie wiedział o działaniach miasta.

Ante Simundza
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Simundza na wylocie?! Miasto chce zmienić trenera w Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie walczył o utrzymanie w Ekstraklasie, w czym pomóc miał Ante Simundza. Słoweński szkoleniowiec nie utrzymał zespołu w elicie. Mimo plotek o rozstaniu 54-latek został w klubie, starając się jak najszybciej wydostać z Betclic 1. Ligi. Kwestia awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej nie jest jednak taka prosta. Obecnie wrocławianie zajmują dopiero 9. miejsce.

Runda rewanżowa Betclic 1. Ligi wystartowała w pierwszy weekend lutego. Śląsk Wrocław najpierw zremisował na wyjeździe z Ruchem Chorzów (2:2), a następnie w miniony weekend przegrał z Miedzią Legnica (1:3). Gazeta Wrocławska przekazała sensacyjne doniesienia.

Wygląda na to, że Ante Simundza może zostać zwolniony. Natomiast pomysłodawcą takiego rozwiązania nie są władze klubu tylko miasto Wrocław, a więc właściciel 2-krotnego mistrza Polski. Piotr Janas poinformował, że wiceprezydent Wrocławia, Renata Granowska spotkała się bez wiedzy kogokolwiek z klubu z potencjalnym następcą Simundzy – Ryszardem Tarasiewiczem.

Źródło dodaje, że prezes oraz dyrektor sportowy, czyli Remigiusz Jezierski i Rafał Grodzicki nie chcą jeszcze zmieniać trenera. Wiceprezydent w kontekście spotkania z Tarasiewiczem odpowiedziała Gazecie Wrocławskiej słowami: „Nie potwierdzam, nie zaprzeczam”.

Na ten moment sprawa wygląda tak, że do spotkania na linii Granowska – Tarasiewicz doszło, ale trener nie otrzymał oficjalnej oferty. Niemniej jednak sytuacja może się zmienić, jeśli wyniki nadal pozostaną bez zmian. Tym bardziej że 63-latek wyraził chęć powrotu.

