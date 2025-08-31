Śląsk Wrocław przeprowadzi ciekawy transfer. To były piłkarz Arsenalu

Śląsk Wrocław jest blisko przeprowadzenia transferu Michała Rosiaka. Były piłkarz Arsenalu przyleci do Wrocławia i w najbliższych dniach podpisze umowę z klubem, o czym poinformował Tadeusz Danisz z "TVP 3 Katowice".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk Wrocław sprowadzi Michała Rosiaka

Śląsk Wrocław w tym sezonie Betclic 1. ligi radzi sobie dość dobrze, choć zapewne wielu spodziewało się, że wrocławianie będą w lepszej formie i po dotychczasowych meczach będą mieli więcej punktów na swoim koncie. Obecnie jest ich jednak czternaście, a to daje miejsce numer trzy w ligowej tabeli.

Nadal jednak w klubie trwają prace nad kolejnymi transferami tego lata, tak, aby zespół był jak najlepiej przygotowany do kolejnych wyzwań w tym sezonie. Z tego też powodu do zespołu Wojskowych dołączyć ma Michał Rosiak. Według informacji przekazanych przez Tadeusza Danisza z „TVP 3 Katowice”, były gracz Arsenalu w poniedziałek przyleci do Wrocławia i podpisze umowę z klubem.

Michał Rosiak ma 19 lat i występuje głównie na pozycji defensywnego pomocnika lub środkowego obrońcy. W swojej karierze ma 25 spotkań w Premier League 2, gdzie zdobył sześć goli oraz zanotował jedną asystę. Poza tym w rozgrywkach do lat 18 zdobył aż 12 goli oraz zanotował 13 asyst w 33 rozegranych meczach.

Zobacz także: Ferencvaros znalazł nowego gracza. Ma trafić na Węgry zamiast Pululu [NOWE INFORMACJE]