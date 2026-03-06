Śląsk Wrocław czeka na Wisłę. Jasny komunikat

Śląsk Wrocław przygotowuje się do ligowego meczu z Wisłą Kraków mimo ogromnych kontrowersji wokół spotkania. W mediach społecznościowych klub przekazał najnowsze informacje dotyczące organizacji wydarzenia.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska

Śląsk przygotowuje się do meczu mimo zamieszania

Śląsk Wrocław przekazał w mediach społecznościowych komunikat dotyczący przygotowań do spotkania z Wisłą Kraków. Klub podkreślił że organizacja meczu przebiega bez zmian mimo napiętej sytuacji wokół wydarzenia. – Przygotowania do jutrzejszego spotkania #ŚLĄWIS przebiegają zgodnie z planem. Bramy stadionu otwieramy o godzinie 16:00 – poinformowano w oficjalnym wpisie i zachęcono do wcześniejszego przybycia na obiekt.

Spotkanie od kilku dni wzbudza ogromne emocje w środowisku piłkarskim. Konflikt między klubami rozpoczął się po decyzji Śląska Wrocław o niewpuszczeniu kibiców Wisły Kraków na trybuny stadionu. W odpowiedzi władze krakowskiego klubu ogłosiły że drużyna nie pojedzie do Wrocławia na ligowy mecz.

Decyzja Wisły wywołała szeroką dyskusję w polskiej piłce. Jeśli ta nie zmieni zdania, to sprawą zajmie się Komisja Dyscyplinarna PZPN, która będzie analizować możliwe konsekwencje. W grę mogą wchodzić sankcje sportowe w tym walkower lub inne kary regulaminowe.

Cała sytuacja ma również wymiar medialny i biznesowy. Spotkanie miało być transmitowane w sobotni wieczór w TVP Sport i zapowiadało się na jedno z najgłośniejszych wydarzeń kolejki. Mecze Wisły Kraków należą do najchętniej oglądanych spotkań Betclic 1 Ligi, co dodatkowo zwiększało zainteresowanie transmisją.

Mimo pojawiających się informacji o możliwym braku gości organizatorzy podkreślają że na razie nie zapadła oficjalna decyzja o odwołaniu spotkania. Klub z Wrocławia zaznaczył również że kibice będą informowani o dalszym rozwoju sytuacji. W przypadku ewentualnej oficjalnej informacji o odwołaniu spotkania Śląsk niezwłocznie

