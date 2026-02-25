Bojkot wraca do gry? Wrze przed meczem Śląsk – Wisła

Wisła Kraków już 7 marca zmierzy się w roli gościa ze Śląskiem Wrocław. Wszystko wskazuje na to, że w tym meczu nie będzie mogła liczyć na wsparcie swoich kibiców z trybun.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Śląsk Wrocław

Wisła Kraków prawdopodobnie bez wsparcia swoich fanów we Wrocławiu

Wisła Kraków przez dłuższy czas nie miała problemu z obecnością swoich kibiców w sektorze gości. Wygląda jednak na to, że w marcu znów pojawią się przeszkody na tej płaszczyźnie. Konkretne informacje przekazała „Gazeta Wrocławska”.

Źródło twierdzi, że po interwencji kibiców Śląska Wrocław władze klubu nie zdecydują się przyjąć sympatyków Białej Gwiazdy na Tarczyński Arena Wrocław przy okazji starcia Betclic 1. Ligi. Tym samym bojkot, który wydawał się wygaszony, ponownie przybiera na sile.

W materiale Jakuba Gudera i Piotra Janasa można przeczytać, że zagorzali fani WKS-u zagrozili, iż jeśli kibice Wisły pojawią się na trybunach, drużyna gospodarzy nie będzie mogła liczyć na wsparcie swoich sympatyków.

Można przypuszczać, że decyzja władz Śląska będzie skutkować konkretnymi konsekwencjami ze strony Polski Związek Piłki Nożnej. Mimo to klub miał wyrazić gotowość przyjęcia ewentualnej kary na swoje barki. Stosowne pismo dotyczące odmowy przyjęcia kibiców Białej Gwiazdy ma zostać wysłane do klubu z Krakowa najpewniej w czwartek.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu w ramach 24. kolejki. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17:30. W pierwszym meczu w tym sezonie pomiędzy obiema ekipami górą była Wisła, która w roli gospodarza rozbiła swoich rywali 5:0.