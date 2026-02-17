Śląsk pod ścianą? Najnowsze wieści zza klubowych drzwi

17:39, 17. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Śląsk Wrocław miał walczyć o awans do PKO BP Ekstraklasy. Na razie droga do tego daleka. Tymczasem ciekawe wieści ujawnił dziennikarz Piotr Janas z "Gazety Wrocławskiej".

Ante Simundza
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Ante Simundza (na razie) może spać spokojnie

Ante Simundza i jego zespół w dwóch tegorocznych oficjalnych spotkaniach wywalczyli jak dotąd tylko jeden punkt. Tym samym Wojskowi nie rozpoczęli rundy wiosennej zgodnie z oczekiwaniami. Nie brakuje więc medialnych spekulacji na temat przyszłości szkoleniowca w klubie. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał Piotr Janas.

– Wiem, że na ten moment Śląsk nie chce zwalniać Simundzy. To byłby nerwowy ruch, którego w klubie chcą uniknąć. Rozegrali dopiero dwa mecze w rundzie wiosennej w nowym ustawieniu i chcieliby dać mu jeszcze trochę czasu – przekonywał dziennikarz w rozmowie z Meczykami w audycji „1 Liga Raport”.

– Mam potwierdzenie, że gdyby Simundza zarabiał mniej, to pożegnano by się z nim już po rundzie jesiennej. Wiem, że poprzednie władze chciały to zrobić. Wówczas faworytem na nowego trenera był Szymon Grabowski, który ostatecznie trafił do ŁKS Łódź – dodał Janas.

Ekipa z Wrocławia aktualnie plasuje się na dziewiątej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, mając na koncie 31 punktów. Do drugiej Wieczysta Kraków traci pięć oczek. Tymczasem w najbliższą niedzielę Śląsk rozegra w roli gospodarza na Tarczyński Arena Wrocław prestiżowe spotkanie z Odra Opole. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:40. W sierpniu minionego roku starcie między tymi zespołami zakończyło się remisem 1:1.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź