Skrzydłowy z Gambii na celowniku Śląska? Piłkarz wolałby Ekstraklasę [NASZ NEWS]

Śląsk spadł z Ekstraklasy, ale we Wrocławiu ambicje są takie, aby jak najszybciej powrócić do elity. A do tego potrzebne są wzmocnienia. Klub dokonał już kilku transferów, ale na tym nie koniec. Z informacji goal.pl wynika, że wrocławianie zainteresowali się skrzydłowym z Gambii.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Suleiman Camara

Napastnik potrzebny od zaraz

Po ucieczce (i to niestety w sensie dosłownym) Assada Al-Hamlawiego Śląsk Wrocław pilnie potrzebuje napastnika, który byłby go w stanie zastąpić. Jak goal.pl informował wczoraj, wrocławianie są mocno zainteresowani holenderskim atakującym, który występuje w norweskiej Valerendze.

Na tym oczywiście nie koniec przymiarek/transferów. Z informacji goal.pl wynika również, że na celowniku Śląska znalazł się prawoskrzydłowy z Gambii. To niespełna 24-letni Suleiman Camara, który jest zawodnikiem hiszpańskiego Racingu Santander, a więc klubu drugoligowego.

Otoczenie wolałoby Ekstraklasę

Camara nie ma tam miejsca w pierwszym składzie, choć klub nie do końca chce się go pozbyć na stałe. Z naszych informacji wynika, że najchętniej Racing by go wypożyczył. Klub całkowicie kontroluje sytuację piłkarza, bo Gambijczyk ma umowę do lata 2028 roku.



Na poziomie La Liga 2 Camara rozegrał 58 spotkań, w których strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty. Z naszych informacji wynika, że otoczenie piłkarza nie wyklucza przenosin do Polski, choć jeśli już, to wolałoby, aby piłkarz trafił na poziom Ekstraklasy. Camara to jednokrotny reprezentant Gambii, choć od początku kariery gra w Hiszpanii, kraju, w którym przyszedł na świat.