Arka Gdynia – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2026)

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (19 kwietnia) o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Arka – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zwieńczy interesujące starcie, w którym Arka Gdynia na własnym stadionie zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Spotkanie zapowiada się ciekawie, ponieważ obie drużyny mają swoje cele na końcówkę sezonu i potrzebują punktów. Gospodarze będą chcieli wykorzystać dobrą znajomość boiska i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Duma Podlasia natomiast przyjedzie do Gdyni z zamiarem podtrzymania dobrej dyspozycji i wywiezienia korzystnego wyniku.

Ja uważam, że w tym meczu triumfować będą podopieczni Adriana Siemieńca. Mój typ: wygrana Jagiellonii

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arka – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Arka Gdynia poprawiła swoją grę. Gospodarze niedzielnego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:0 z Wisłą Płock oraz 3:1 z Zagłębiem Lubin), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Widzewem Łódź i 1:1 z Cracovią), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Koroną Kielce).

Jagiellonia Białystok natomiast ma gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Adriana Siemieńca odnieśli jedno zwycięstwo (2:1 z GKS-em Katowice), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Lechem Poznań i 1:1 z Koroną Kielce), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Piastem Gliwice oraz 1:2 z Wisłą Płock).

Arka – Jagiellonia, historia

Rywalizacja Arki Gdynia z Jagiellonią Białystok nie należy do najbardziej klasycznych w polskiej piłce, jednak przez lata oba zespoły rozegrały kilka interesujących spotkań. Do ich pojedynków dochodziło zarówno w Ekstraklasie, jak i na jej zapleczu, a mecze często miały wyrównany przebieg. W bezpośrednich starciach trudno wskazać jednego dominatora, ponieważ obie drużyny potrafiły sięgać po zwycięstwa. Ich konfrontacje zazwyczaj charakteryzują się dużą intensywnością i walką o każdy punkt.

Arka – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Arki Gdynia natomiast sięga nawet 3.20.

Arka Gdynia Jagiellonia Białystok 3.20 3.30 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 19:11

Arka – Jagiellonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Arki

remisem

wygraną Jagiellonii wygraną Arki

remisem

wygraną Jagiellonii 0 Votes

Arka – Jagiellonia, przewidywane składy

Arka Gdynia: Grobelny – Szota, Marcjanik, Gojny – Kocyła, Sidibe, Jakubczyk, Kubiak – Szysz, Gutkovskis, Kerk

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik – Romanchuk, Mazurek – Pozo, Imaz, Nahuel – Bazdar

Arka – Jagiellonia, transmisja

Spotkanie Arka Gdynia – Jagiellonia Białystok obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Canal+ Online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.