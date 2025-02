fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Dawid Szulczek przed meczem Ruch Chorzów – Wisła Kraków

Ruch Chorzów nie zaczął dobrze drugiej części sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy tylko zremisowali w roli gościa z Pogonią Siedlce (1:1). 14-krotny mistrz Polski liczy zatem na swoją pierwszą wygrana w 2025 roku w oficjalnym spotkaniu przy okazji potyczki z Wisłą Kraków na Stadionie Śląskim. Przed tym starciem na konferencji prasowej z dziennikarzami spotkał się szkoleniowiec ekipy z Chorzowa.

– Będzie fajna pamiątka już po samym meczu, w którym liczę, że zgarniemy 3 punkty. Po wielu latach będzie to wspaniałe wydarzenie do wspomnień. Zachowamy sobie nagrania z tego, co działo się przed, w trakcie i po meczu. Nie ma co ukrywać, że to wielkie święto dla kibiców Ruchu i Wisły. Bezpośrednio podczas meczu nie będę mógł się koncentrować na trybunach, bo będziemy w ogniu walki – rzekł Dawid Szulczek cytowany przez oficjalną stronę internetową Ruchu.

Ruch Chorzów – sezon 2024/2025 (WIDEO)

Przy okazji sobotniej potyczki trudno nie wspomnieć, że będzie to wydarzenie z ogromną frekwencję, bo na trybunach pojawi się ponad 50 tysięcy widzów. Na ten temat trener też wyraził kilka zdań.

– Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i cechy mentalne, będziemy dobrze przygotowani na grę przed dużą publicznością. Jednak przed tym meczem, w pewnym stopniu, może mieć znaczenie to, że gramy przy 50-tysięcznej widowni, zwłaszcza przy wyborze składu – powiedział szkoleniowiec Niebieskich.

Szulczek pozwolił sobie tez na jednoznaczny przekaz w sprawie wielokrotnych mistrzów Polski. – Kluby takie jak Ruch i Wisła powinny znaleźć się w Ekstraklasie. Wszystko jest w naszych głowach i nogach – to na nas spoczywa odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu. Ruch i Wisła są potrzebne na najwyższym szczeblu. Mocno liczę na to, że sezon zakończy się w taki sposób, że w komplecie awansujemy do Ekstraklasy – podsumował trener Ruchu.

Sobotnia potyczka z udziałem Niebieskich i Białej Gwiazdy zacznie się o godzinie 14:30.