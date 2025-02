fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Wisła Kraków

Ruch i Wisła zagrają 22 lutego w Meczu Mistrzów

Ruch Chorzów i Wisła Kraków to ekipy, mające ogromny głód na to, aby wywalczyć w tej kampanii awans do PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy chcą wrócić do elity po roku. Z kolei już trzeci z rzędu sezon na zapleczu PKO BP Ekstraklasy rywalizuje Biała Gwiazda. W każdym razie oprawa bezpośredniej potyczki z udziałem obu ekip będzie bez wątpienia na ekstraklasowym poziomie.

Jak na razie na spotkanie 21. kolejki Betclic 1. Ligi wejściówki znalazły już ponad 40 tysięcy właścicieli. Tym samym z dużym prawdopodobieństwem zostanie pobity rekord frekwencji w XXI wieku na spotkaniu ligowym w Polsce. Tymczasem biura medialne klubów przygotowały nieszablonowy przepis na danie główne na zapleczu elity.

Stadion Śląski? “Chwytanie się brzytwy”

Głosem Roberta Makłowicza znanego dziennikarza i youtubera Ruch i Wisła zapraszają na ucztę, która odbędzie się na Stadionie Śląskim. Mowa oczywiście o Meczu Mistrzów, do którego są potrzebna specjalne składniki. Są nimi: dwa utytułowane kluby, ekipy walczące o awans do PKO BP Ekstraklasy, wierni kibice i w końcu nieziemska atmosfera, emocje i głośny doping. W roli kucharzy w całym przedsięwzięciu wzięli udział gracze obu drużyn, czyli Daniel Szczepan i Łukasz Zwoliński.

Spotkanie z udziałem Ruchu i Wisły odbędzie się dokładnie 22 lutego o godzinie 14:30. W pierwszym starciu w tym sezonie z udziałem obu drużyn góra byli krakowianie, wygrywając różnicą dwóch trafień (3:1). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między zespołami trzy razy lepsi byli Niebiescy, raz zwyciężyła Biała Gwiazda i jedna potyczka zakończyła się remisem.