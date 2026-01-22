Polonia Bytom po odejściu Axela Holewińskiego postawiła odważniej na Klaudiusza Mazura w bramce. 23-latek opowiedział Goal.pl o swojej aktualnej sytuacji w klubie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Klaudiusz Mazur

Bramkarz Polonii o sparingach i nowym trenerze

Polonia Bytom w trakcie trwającego okna transferowego jeszcze nie sfinalizowała żadnego transferu. W mediach pojawiało się wiele spekulacji dotyczących bramkarza w ekipie z Betclic 1. Ligi. Na dzisiaj wydaje się jednak, że numerem jeden między słupkami Niebiesko-czerwonych będzie Klaudiusz Mazur. W rozmowie z Goal.pl piłkarz opowiedział o postawie drużyny w sparingach oraz o zmianach w hierarchii bramkarzy Polonii.

– Cały czas jestem gotowy do rywalizacji. Niezależnie od tego, kto przyjdzie. Kto by nie był, będę przygotowany do walki o miejsce w składzie – powiedział Mazur w rozmowie z naszym serwisem.

Tej zimy ekipa z Bytomia rozegrała jak na razie trzy spotkania kontrolne i w każdym z nich przegrała. Na ten temat zawodnik również się wypowiedział:

– Sparingi nie zawsze pokazują, jak będzie w lidze. Czasami w meczach kontrolnych coś nie idzie, a w lidze idzie na odwrót. My będziemy ciężko pracować i zobaczymy, co z tego wyjdzie – mówił Mazur.

Kulisy pracy z nowym trenerem

Od początku 2026 roku drużyną dowodzi Patryk Czubak, który zastąpił Łukasza Tomczyka. O kulisach pracy z nowym szkoleniowcem bramkarz także opowiedział:

– Na razie skupiamy się na okresie przygotowawczym, bo pracy jest bardzo dużo i chcemy być gotowi do ligi. Oczywiście zmiany są. Każdy trener wnosi coś swojego. Widzę zmiany na lepsze, ale potrzebujemy jeszcze czasu, robimy błędy i musimy nad nimi pracować – przekonywał Mazur.

– To, czy filozofia pracy zmienia się, będziemy mogli ocenić później. Czy pojawił się nowy system kar? System kar pozostaje ten sam, choć są też dodatkowe obowiązki – zaznaczył golkiper.

Polonia Bytom bez zagranicznego zgrupowania

Polonia jest jedną z drużyn, która nie udała się na zagraniczne zgrupowanie. Ten temat poruszył również bramkarz Bytomian:

– Niektórzy rywale wyjechali na zgrupowania do Turcji, ale my cały czas trenujemy w Polsce, przyzwyczajając się do naszych warunków. Czy to była dobra droga? To się okaże szczególnie w meczu z ŁKS-em. Chcemy być jak najlepiej przygotowani do ligi – mówił były zawodnik LKS Goczałkowice i wychowanek Gwarka Zabrze.

Mazur trafił do Polonii w lipcu minionego roku. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Polonia pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku rozegra 7 lutego o godzinie 19:30, gdy zmierzy się z ŁKS-em.

