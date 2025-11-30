Nowa arena przy Cichej? Liczby ze Stadionu Śląskiego dają do myślenia

Ruch Chorzów czeka na koncepcję nowego stadionu przy ulicy Cichej. Tymczasem frekwencja z ostatnich miesięcy rodzi pytania, czy arena na 22 tysiące miejsc to realna potrzeba, czy ryzykowny plan.

Wielkie plany Ruchu. Frekwencja pokazuje trudną prawdę

Ruch Chorzów cały czas liczy na powstanie nowego stadionu przy ulicy Cichej 6, gdzie już trwa rozbiórka dotychczasowego obiektu. Koncepcja nowej areny ma zostać ujawniona w trzecim tygodniu grudnia tego roku. Tymczasem frekwencja na meczach Niebieskich w trakcie kampanii 2025/2026 daje do myślenia.

Biorąc pod uwagę wypowiedzi prezydenta Chorzowa Szymona Michałka dotyczące pojemności nowego stadionu Ruchu, ma to być arena licząca mniej więcej 22 tysiące miejsc. Czy to odpowiednia liczba? To kwestia dyskusyjna. Warto jednak przeanalizować kilka faktów.

Jasne jest, że z jednej strony, jeśli chorzowska drużyna będzie prezentowała się lepiej na boisku, to siłą rzeczy przyciągnie to więcej kibiców na trybuny. Zwłaszcza jeśli nowy stadion zapewni większy komfort oglądania meczów. Czy jednak realny jest wzrost frekwencji aż o 100 procent? Wydaje się to mało prawdopodobne.

Zwolennicy budowy stadionu na 22 tysiące miejsc dla 14-krotnych mistrzów Polski argumentują, że arena ma służyć również „lepszym czasom”, gdy Ruch będzie walczył o najwyższe cele. Stąd potrzeba dużej pojemności. Niemniej trudno przypuszczać, że nawet przy regularnej walce o czołowe miejsca stadion zapełniałby się do ostatniego krzesełka. Brutalna prawda jest taka, że na pojawienie się kibiców na trybunach wpływają również przyziemne czynniki, takie jak ceny biletów czy pogoda, co doskonale pokazał listopad 2025 roku.

Faktem jest również to, że odkąd Niebiescy przenieśli się na SuperAuto.pl Stadion Śląski, frekwencja przekraczająca 20 tysięcy kibiców miała miejsce tylko sześć razy. I to wyłącznie przy okazji TOP spotkań ze: Śląskiem Wrocław (pierwsze spotkanie po powrocie do Chorzowa po kilku miesiącach gry w Gliwicach), Legią Warszawa, Górnikiem Zabrze, Widzewem Łódź, Wisłą Kraków i Polonią Bytom. Można więc śmiało stwierdzić, że na starcia tzw. „większej uwagi” stadion na 22 tysiące raczej i tak byłby za mały. Z drugiej strony arena ma powstać na +/- 22 spotkania w sezonie, licząc też krajowy puchar czy eliminacje europejskich pucharów oraz same występy w europejskich pucharach.

Mecze z udziałem Ruchu Chorzów frekwencją powyżej 20 tysięcy widzów na SuperAuro.pl Stadionie Śląskim

Data Mecz Liczba widzów 28 października 2023 Ruch Chorzów – Śląsk Wrocław 29 089 9 lutego 2024 Ruch Chorzów – Legia Warszawa 37 223 16 marca 2024 Ruch Chorzów – Górnik Zabrze 38 106 20 kwietnia 2024 Ruch Chorzów – Widzew Łódź 49 514 22 lutego 2025 Ruch Chorzów – Wisła Kraków 53 293 24 sierpnia 2025 Ruch Chorzów – Polonia Bytom 20 293

Powszechnie wiadomo, że mecze z Wisłą Kraków czy Widzewem budzą ogromne emocje wśród kibiców Ruchu. Dodatkowo na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim pojawiała się wówczas solidna liczba fanów drużyn przeciwnych, co zazwyczaj nie ma miejsca, bo standardowo przydziela się gościom pięć procent pojemności stadionu.

Inaczej wygląda to jednak przy spotkaniach ze Stalą Mielec, Wartą Poznań, Zagłębiem Lubin, Koroną Kielce, Polonią Warszawa, Miedzią Legnica czy Zniczem Pruszków. W tych przypadkach frekwencja jest znacznie niższa. Oczywiście od października 2023 do listopada 2025 pojawiały się pozytywne wyjątki, jak końcówka sezonu 2023/2024 i mecz z Cracovią (ponad 18 tysięcy widzów) czy starcie z Puszczą Niepołomice (ponad 16 tysięcy). Niemniej były to sytuacje wyjątkowe. Aczkolwiek przez entuzjastów stadionu na 22 tysiące miejsc,moga być to argumenty w stylu „dobry prognostyk na przyszłość”.

Nowy stadion w Chorzowie, czyli marzenie kontra rzeczywistość

Budując nową arenę, trzeba podejść do tematu zdrowo rozsądkowo. Nie można zakładać, że od razu po otwarciu nowy, ładny stadion automatycznie zwiększy frekwencję o 100 procent. Na początku zadziała efekt „wow”, ale jeśli wyniki nie będą zadowalające, polska piłka zna już przykłady stadionów świecących pustkami, jak obiekty GKS-u Tychy, ŁKS-u czy Wisły Płock.

W sezonie 2025/2026 jak na razie Ruch rozegrał na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim łącznie 10 meczów. Największe zainteresowanie wzbudziły Najstarsze Derby Śląska z Polonią Bytom, gdzie na trybunach pojawiło się 20 293 widzów. W pozostałych dziewięciu spotkaniach frekwencja ani razu nie przekroczyła 11 tysięcy, a aż czterokrotnie spadła poniżej 10 tysięcy.

Frekwencja na meczach Ruch Chorzów w Betclic 1.Lidze w sezonie 2025/2026 na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim

Data Kolejka Mecz Liczba widzów 27 lipca 2. kolejka Betclic 1. Ligi Ruch Chorzów – Górnik Łęczna 10 579 8 sierpnia 4. kolejka Betclic 1. Ligi Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce 10 153 20 sierpnia 6. kolejka Betclic 1. Ligi Ruch Chorzów – Stal Rzeszów 9 247 24 sierpnia 7. kolejka Betclic 1. Ligi Ruch Chorzów – Polonia Bytom 20 293 14 września 9. kolejka Betclic 1. Ligi Ruch Chorzów – ŁKS 10 785 22 września 10. kolejka Betclic 1. Ligi Ruch Chorzów – Chrobry Głogów 10 020 31 października 15. kolejka Ruch Chorzów – GKS Tychy 10 378 7 listopada 16. kolejka Ruch Chorzów – Miedź Legnica 9 346 23 listopada 17. kolejka Ruch Chorzów – Znicz Pruszków 9 689 29 listopada 18. kolejka Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice 7 518

Trudno winić kibiców za niższą frekwencję, bo przy minusowych temperaturach i niekorzystnej pogodzie śledzenie meczu staje się mało atrakcyjne, a taki w Polsce jest klimat. Tak było m.in. przy okazji 16., 17. i 18. kolejki Betclic 1. Ligi. Trzeba pamiętać, że po przeprowadzce na nowy stadion warunki pogodowe mogą być jednak podobne.

Ruch ma dużą bazę kibicowską, ale to nie daje gwarancji przyciągnięcia wszystkich kibiców na trybuny. Jest trend śledzenia spotkań pred telewizorem czy nawet na smartfonie w dowolnym miejscu. Tym samym nie tylko wyniki decydują o frekwencji. Przykłady Paris Saint-Germain czy Juventusu pokazują również, że nawet seryjne mistrzostwa nie gwarantują pełnych trybun. Ktoś może wskazać Schalke 04 lub Hamburger SV, które w 2. Bundeslidze regularnie zapełniają czy zapełniały stadion, ale w Niemczech panuje zupełnie inna kultura kibicowania. Warto się nią inspirować, ale czy jest to realne w Polsce? Ostatnie lata sugerują, że raczej nie.

