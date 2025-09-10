Ruch postawił na stabilizację. Dyrektor sportowy wyjaśnił szczegóły

22:06, 10. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / KSRuch.com

Ruch Chorzów ma ambitne plany związane z trwającym sezonem w Betclic 1. Lidze. Tymczasem w rozmowie z klubowymi mediami okno transferowe podsumował dyrektor sportowy Niebieskich.

Tomasz Foszmańczyk
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Foszmańczyk

Tomasz Foszmańczyk o oknie transferowym w Ruchu

Ruch Chorzów w trakcie letniej sesji transferowej wzmocnił się nie tylko w ofensywie, ale i w defensywie. Z klubem pożegnali się m.in. Martin Turk, Miłosz Kozak czy Soma Novothny. Wzmocnień jednak nie brakowało. 14-krotnych mistrzów Polski wzmocnili przede wszystkim: Piotr Ceglarz, Marko Kolar, Shuma Nagamatsu, Patryk Szwedzik czy Tomasz Bała. Sesję transferową podsumował natomiast dyrektor sportowy klubu z Chorzowa.

– Wiemy, że ostatnie dni okienka transferowego to czas, który zawsze rozbudza oczekiwania kibiców. Nasza praca nie ustawała, wiele tematów pozostawało otwartych do samego końca, ale nie mogliśmy działać poza granicami naszego budżetu i wdawać się w licytacje, na które nie mielibyśmy pokrycia – wyjaśnił Tomasz Foszmańczyk cytowany przez KSRuch.com.

POLECAMY TAKŻE

Tomasz Foszmańczyk
Ruch postawił na stabilizację. Dyrektor sportowy wyjaśnił szczegóły
Piłkarze Ruchu Chorzów
Ruch Chorzów wzmocnił sztab. Nowy asystent już w klubie
Piłkarze Ruchu Chorzów
Ruch Chorzów testuje byłego piłkarza Kotwicy Kołobrzeg. To pomocnik

Względem poprzedniej kampanii wydatki na pierwszą drużynę uległy zmniejszeniu. Na ten temat też kilka słów przekazał przedstawiciel Niebieskich.

– Ważne jest to, że ze spokojem możemy stawiać na każdego zawodnika, licząc na niego w kontekście długofalowym, a nie tylko doraźnie, bo znacznie ograniczyliśmy liczbę wypożyczeń. Na zasadzie transferu czasowego wrócił do nas jedynie Szymon Karasiński, w kontekście którego zastrzegliśmy jednak w umowie z Zagłębiem Lubin klauzulę wykupu. Wierzymy, że zbudowana latem drużyna da nam wszystkim dużo radości – podkreślił dyrektor sportowy Ruchu.

Zgadzasz się ze słowami dyrektora sportowego Ruchu, że nowa drużyna da kibicom dużo radości?

  • Tak, w pełni
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Tak, w pełni 0%
  • Raczej tak 50%
  • Raczej nie 25%
  • Zdecydowanie nie 25%

4+ Votes

Tymczasem już w najbliższą niedzielę chorzowianie rozegrają kolejny mecz na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Ruch zmierzy się u siebie z ŁKS-em. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30.

Czytaj więcej: Wisła Kraków wychodzi na prostą. Prezes odsłonił kulisy