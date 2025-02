fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop zapewnia. Wisła zagra ofensywnie

Ruch Chorzów i Wisła Kraków przygotowują się do prawdziwego piłkarskiego święta. W sobotę na Stadionie Śląskim zasiądzie ponad 50 tysięcy kibiców, aby obejrzeć hitowe starcie. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że obie drużyny chcą zakończyć ten sezon awansem do Ekstraklasy.

Biała Gwiazda w pierwszej wiosennej kolejce niespodziewanie przegrała ze Zniczem Pruszków 0-1. Teraz spróbuje się zrehabilitować, o co oczywiście nie będzie łatwo. Podczas konferencji prasowej trener Mariusz Jop wskazał główne atuty najbliższego rywala.

– Jest to zespół, który potrafi atakować dużą ilością piłkarzy w polu karnym. Jest to zespół, który potrafi zmieniać sposób gry w trakcie spotkania. Widać tam powtarzalność, natomiast pamiętajmy też o tym, że na spotkanie z Wisłą często przeciwnik zmienia swoją taktykę i my też musimy być na to przygotowani – wyjaśnił Jop.

W obu sztabach szkoleniowych panuje wiara, że ogromna publika nie przytłoczy zawodników. Jop uważa, że w roli faworyta do tego meczu przystąpi Ruch Chorzów, czyli jego gospodarz. Zapewnia przy tym, że Wisła Kraków chce zagrać ofensywnie i wywieźć z obcego terenu komplet punktów.

– Na pewno ten kto strzeli będzie miał przewagę i będzie miał pewien handicap i to pozwoli skorygować jakieś zachowania taktyczne, czy ustawienie zespołu. Natomiast mecz zawsze zaczyna się od 0-0 i myślę, że Ruch jest faworytem, bo gra u siebie, natomiast my jedziemy tam po to, żeby zwyciężyć i na pewno będziemy grali ofensywnie – powiedział Jop, cytowany przez wislaportal.pl.