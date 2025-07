Ruch Chorzów podjął ważną decyzję. Kapitan zostaje!

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Patryk Sikora na dłużej w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów, po kompletnie nieudanej kampanii 2024/2025 w Betclic 1. Lidze, intensywnie przygotowuje się do startu nowego sezonu. Tymczasem biuro prasowe Niebieskich poinformowało o przedłużeniu kontraktu z jednym z kluczowych zawodników drużyny.

„Kontrakt Patryka Sikory przedłużony. Kapitan Ruchu podpisał nową umowę z naszym klubem, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2026 r. z opcją przedłużenia o kolejny sezon” – brzmi wiadomość opublikowana na stronie KSRuch.com.

25-letni Sikora to wychowanek chorzowskiego klubu. W trakcie kariery zmagał się już z kilkoma poważnymi kontuzjami. Obecnie pomocnik wraca do pełnej sprawności po problemach z kolanem. Na ten moment trudno przewidzieć, kiedy będzie gotowy do gry i do dyspozycji trenera Dawida Szulczka.

Do tej pory Sikora rozegrał w barwach Ruchu ponad 100 spotkań. Zdobył w nich osiem bramek i zanotował trzy asysty. Po powrocie na boisko może rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Denisem Venturą czy Mateuszem Szwochem.

Niebiescy rozpoczną nową kampanię ligową już w najbliższy poniedziałek. W pierwszej kolejce Betclic 1. Ligi zmierzą się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Z kolei pierwszy mecz domowy na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim drużyna z Chorzowa rozegra przeciwko Górnikowi Łęczna.

