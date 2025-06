Ruch Chorzów się wzmacnia. Nadchodzą posiłki z Ekstraklasy [NOWE INFORMACJE]

Ruch Chorzów nie zdołał powrócić do Ekstraklasy już rok po spadku, więc "Niebieskich" czeka drugi sezon na zapleczu elity. Nie ma wątpliwości, że zespół prowadzony przez Dawida Szulczka nieco się zmieni. Wielokrotny mistrz Polski finalizuje właśnie transfer zawodnika z Ekstraklasy.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Pierwsze podejście nieudane

Choć wielu kibiców Ruchu liczyło, że po spadku klub szybko się pozbiera i wróci do Ekstraklasy, to jednak nic takiego nie nastąpiło. „Niebiescy” zaliczyli dość przeciętny sezon i ostatecznie nie liczyli się w walce o powrót do elity. Klub zdecydował jednak, że mimo niepowodzenia Dawid Szulczek pozostanie na stanowisku.

Oczywiście, w kadrze dojdzie do kilku zmian. Ruch ogłosił już powrót do klubu po 11 latach Aleksandra Komora, czyli środkowego obrońcy, poinformował także, że szeregi „Niebieskich” wzmocni Tomasz Bała, który w poprzednim sezonie strzelił 7 bramek na zapleczu Ekstraklasy w barwach Stali Rzeszów.

Rewelacyjny sezon w Zniczu

Kolejnym wzmocnieniem ma być Shuma Nagamatsu. O zakusach tego klubu na Japończyka informował już Dominik Pasternak, dziennikarz TVP Sport. Z informacji goal.pl wynika, że sprawa jest przesądzona. W sobotnią noc dotarły do nas wieści, że, cytujemy „to już pewne na 100 procent”.



Nagamatsu ostatni sezon spędził w Koronie Kielce. Rozegrał tam 17 spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę. O wiele lepsze były dla niego poprzednie rozgrywki, w barwach Znicza Pruszków. Na zapleczu Ekstraklasy 29-latek rozegrał wówczas 31 spotkań, w których strzelił 10 goli i zaliczył 5 asyst. Do Ruchu trafi jako wolny zawodnik, bo jego kontrakt z Koroną dobiegł końca.