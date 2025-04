Ruch Chorzów pogrążony w kryzysie. Z Kotwicą o przełamanie serii porażek

Kotwica Kołobrzeg - Ruch Chorzów to mecz 29. kolejki Betclic 1. Ligi. Niebiescy praktycznie stracili szanse na grę w barażach o Ekstraklasę. Z kolei gospodarze bronią się przed spadkiem do niższej ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Utrzymanie w Betclic 1. Lidze marzeniem Kotwicy Kołobrzeg

Kotwica Kołobrzeg w końcówce sezonu nie może spać spokojnie. Widmo spadku zagląda im w oczy, a sytuacja w tabeli rozstrzygnie się zapewne w ostatnich kolejkach. Na chwilę obecną zajmują 15. miejsce z przewagą tylko jednego punktu nad strefą spadkową. Kalendarz jednak im sprzyja, bowiem poza meczami z Ruchem czy Termaliką będą grać z zespołami z dołu tabeli, które również walczą o utrzymanie.

W walce o pozostanie w lidze nie pomaga aktualna forma. Kotwica nie wygrała żadnego z dziewięciu ostatnich meczów, zdobywając w tym czasie jedynie pięć punktów. Ostatnio zremisowali bezbramkowo z Miedzią Legnica, a wcześniej przegrywali m.in. z Górnikiem Łęczna (0:3 walkower) czy Arką Gdynia (0:1).

Ruch Chorzów chce przełamać koszmarną serię bez zwycięstwa

Nie tak końcówkę sezonu w Betclic 1. Lidze wyobrażali sobie kibice Ruchu Chorzów. Niebiescy celowali w powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, a zamiast tego zapowiada się, że spędzą kolejny rok na zapleczu Ekstraklasy. Przyczyniła się do tego m.in. passa pięciu porażek z rzędu. Drużyna z Chorzowa nie była w stanie wygrać m.in. ze Stalą Stalowa Wola (1:3), Miedzią Legnica (1:2) czy GKS-em Tychy (0:1). Co więcej, oprócz serii porażek, notują także passę ośmiu meczów bez zwycięstwa. Ostatni raz wygrali w lutym w Pucharze Polski.

Szanse na grę w barażach są już tylko matematyczne. Obecnie strata do TOP6 wynosi 12 puntów, a do rozegrania pozostało im jedynie sześć spotkań. Prawdę mówiąc, tylko cud mógłby uratować sezon Ruchu Chorzów.

Mecze drużyny Kotwica Kołobrzeg Kotwica Kołobrzeg 0 Miedź Legnica 0 Górnik Łęczna 3 Kotwica Kołobrzeg 0 Kotwica Kołobrzeg 0 Arka Gdynia 1 Wisła Kraków 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Znicz Pruszków 0 Mecze drużyny Ruch Chorzów Ruch Chorzów 1 Stal Stalowa Wola 3 Ruch Chorzów 1 Miedź Legnica 2 Ruch Chorzów 0 GKS Tychy 1 Ruch Chorzów 0 Legia Warszawa 5 Górnik Łęczna 2 Ruch Chorzów 0

Powtórzyć zwycięstwo z meczu na Śląskim

W rundzie jesiennej Ruch Chorzów podejmował Kotwicę Kołobrzeg na Stadionie Śląskim. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem (1:0) na korzyść Niebieskich. Zwycięstwo było efektem bramki samobójczej, którą w 75. minucie zdobył Tomasz Wełna.

Bukmacherzy przewidują przełamanie Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów został uznany za faworyta nadchodzącego meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Bukmacher Betclic oszacował kurs na zwycięstwo Niebieskich ze współczynnikiem 1.77. Natomiast wygrana gospodarzy to kurs o wartości 4.20. Nieco mniej, bo 3.45 wynosi kurs na zdarzenie, że spotkanie zakończy się remisem.

Wynik Operator Kurs Kotwica Kołobrzeg 4.20 Remis 3.45 Ruch Chorzów 1.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2025 07:10 .