PressFocus Na zdjęciu: Szymon Szymański

Szansa na bezpośredni awans? Ruch może zmniejszyć stratę do Arki

Ruch Chorzów w poprzednim sezonie spadł z Ekstraklasy, lecz wśród kibiców Niebieskich nikt nie wyobraża sobie braku awansu, co oznaczałoby kolejny rok w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Póki co plan minimum jest realizowany, ponieważ podopieczni Dawida Szulczka zajmują 5. miejsce, które gwarantuje udział w barażach o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Przed drużyną z Chorzowa mecz z Arką, który może otworzyć im drzwi do marzeń o zajęciu dwóch pierwszych miejsc w lidze, a co za tym idzie bezpośrednim awansie.

Pomiędzy Ruchem, a Arką jest 9 punktów różnicy, więc Niebiescy mają doskonałą okazję, aby złapać kontakt z rywalem w walce o awans. Jeśli w sobotę na Stadionie Śląskim będą kontynuować dobrą grę, mogą zbliżyć się do zespołu z Gdyni na 6 oczek.

Przed tygodniem pokazali się z dobrej strony z liderem Betclic 1. Ligi, remisując z Bruk-Betem (1:1). Wcześniej w ligowym hicie przegrali przed własną publicznością z Wisłą Kraków aż (0:5). Co ciekawe drużyna z Chorzowa może liczyć na triumf w Pucharze Polski, ponieważ w ćwierćfinale turnieju pokonali Koronę Kielce (2:0).

Kto wygra mecz? Ruch Chorzów

Remis

Arka Gdynia Ruch Chorzów

Remis

Arka Gdynia 0 Votes

Niezbyt udany początek Dawida Szwargi w Arce Gdynia

Arka Gdynia wraz z nowym rokiem zdecydowała się na zmianę trenera. Obowiązki szkoleniowca przejął Dawid Szwarga, czyli były opiekun Rakowa Częstochowa. Początek w drużynie z Trójmiasta w wykonaniu 34-latka nie należy do udanych. Pod jego wodzą “Żółto-Niebiescy” zagrali trzy mecze w lidze, lecz odnieśli tylko jedno zwycięstwo ze Zniczem Pruszków (1:0). Pozostałe dwa spotkania zakończyły się podziałem punktów z Wisłą Kraków (2:2) i Polonią Warszawa (0:0).

Reklama

Aktualnie “Arkowcy” plasują się na 2. miejscu w Betclic 1. Lidze, lecz muszą uważać na goniący ich peleton. Przewaga nad resztą stawki stopniała m.in. do trzech punktów nad Miedzią Legnica, pięciu oczek nad Wisłą Płock czy dziewięciu punktów nad Ruchem Chorzów.

Mecze drużyny Ruch Chorzów Ruch Chorzów 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Ruch Chorzów 2 Korona Kielce 0 Ruch Chorzów 0 Wisła Kraków 5 Pogoń Siedlce 1 Ruch Chorzów 1 Ruch Chorzów 5 Chrobry Głogów 0 Mecze drużyny Arka Gdynia Arka Gdynia 2 Wisła Kraków 2 Znicz Pruszków 0 Arka Gdynia 1 Arka Gdynia 0 Polonia Warszawa 0 GKS Tychy 1 Arka Gdynia 1 Arka Gdynia 2 Wisła Płock 0

Dwa nieuznane gole i czerwona kartka – tak było ostatnio

Arka Gdynia i Ruch Chorzów spotkały się poprzednio w sierpniu, gdy mecz 6. kolejki Betclic 1. Ligi zakończył się remisem (1:1). Co ciekawe gospodarze tamtego spotkania zdobyli jeszcze dwie bramki, lecz trafienia Karola Czubaka i Martina Dobrotki zostały anulowane. Dodatkowo w 78. minucie z boiska wyrzucony został napastnik Niebieskich – Soma Novothny.

Ruch – Arka: przewidywane składy

Ruch: Turk – Mezghrani, Lukić, Szymański, Karasiński – Myszor, Starzyński, Tsykalo, Ventura, Barański – Novothny

Arka: Węglarz – Gojny, Azatsky, Marcjanik, Navarro – Oliveira, Vitalucci, Kocaba, Petrović, Gaprondashvili – Sobczak

Zacięta rywalizacja na Stadionie Śląski, wyraźnego faworyta brak

Bukmacherzy przed rozpoczęciem meczu Ruch – Arka nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta sobotniego meczu. Nieco niższy kurs, bowiem 2.55 oszacowano na triumf gości. Z kolei wygraną Niebieskich można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.65.

Wynik Operator Kurs Ruch Chorzów 2.65 Remis 3.15 Arka Gdynia 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2025 20:05 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie