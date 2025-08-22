Rodado zdradził, dlaczego został w Wiśle Kraków. Złożył ważną deklarację

Angel Rodado to bez cienia wątpliwości największa gwiazda Wisły Kraków. Napastnik ostatnio przedłużył swoją umowę z klubem, a teraz w rozmowie z portalem "Meczyki.pl" mówi, że chciałby grać w tym zespole jak najdłużej.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado zachwycony możliwością gry w Wiśle Kraków

Wisła Kraków w tym sezonie jest w doskonałej formie i właściwie można powiedzieć, że deklasuje konkurencję na tle Betclic 1. ligi. Piłkarze Mariusza Jopa do tej pory na swoim koncie mają komplet punktów i w dotychczasowych pięciu meczach nowego sezonu zdobyli oni aż 23 gole.

W doskonałej formie Białej Gwiazdy duża jest zasługa Angela Rodado. Hiszpański napastnik klub spod Wawela imponuje skutecznością pod bramką rywala i z dorobkiem siedmiu trafień przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców ligi. Wiadomo jednak, że latem gwiazdor mógł opuścić Wisłę Kraków, bowiem na stole pojawiła się oferta m.in. z bułgarskiego Łudogorca. Finalnie nic z tego nie wyszło, a sam Rodado przedłużył swoją umowę z klubem do końca czerwca 2030 roku.

Teraz w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl” zdradza, powody takiej decyzji oraz mówi o tym, że chce pozostać w klubie jak najdłużej.

– Przyszły dobre oferty, ale to nie była jakaś gigantyczna różnica względem Wisły. Ekonomicznie niektóre oferty były świetne, ale sportowo już do polemizowania. Ja nie byłem do końca przekonany. Ktoś powie, że Łudogorec to nie jest zła oferta. Sportowo ta opcja była bardzo dobra, ale jeżeli wyobrażę sobie, że gram z Wisłą w Ekstraklasie, to czuję, że byłbym szczęśliwszy. […] Mam nadzieję, że będę grał tu jak najdłużej – powiedział Angel Rodado w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

