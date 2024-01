Rewolucja w Zagłębiu Sosnowiec. Gwiazda telewizji wchodzi do klubu

fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Zagłębia Sosnowiec

Trwa zimowa rewolucja w Zagłębiu Sosnowiec

Wszystko ma doprowadzić klub do utrzymania w Fortuna I Lidze

Mniejszościowym właścicielem został Rafał Collins

Wielkie zmiany w Zagłębiu Sosnowiec

Runda jesienna sezonu 2023/2024 w Fortuna 1. Lidze okazała się brutalną weryfikacją dla Zagłębia Sosnowiec. Drużyna pod wodzą Artura Derbina zdobyła zaledwie 11 punktów w 19 meczach i plasuje się na ostatniej pozycji w tabeli.

Teraz Zagłębie Sosnowiec wydało komunikat o tym, że mniejszościowym właścicielem został Rafał Collins. Jest to znany biznesmen, którego większość osób może kojarzyć z programów telewizyjnych stacji TVN. 35-latek nabył pakiet stanowiący 0,74 proc. wszystkich akcji spółki. Jak się okazuje, wystarczy to do tego, aby sprawować opiekę nad pionem sportowym klubu.

Oprócz tego Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl przekazał, że do Sosnowca przywędrują dwaj Białorusini. Ponoć trenerem ma zostać Alaksandr Chackiewicz, były selekcjoner reprezentacji Białorusi, a dyrektorem sportowym Michaił Zalewski, który sprawował już taką funkcję w BATE Borysów.

Czytaj dalej: Zagłębie Sosnowiec czeka rewolucja kadrowa? Klub ogłosił listę transferową