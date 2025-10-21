fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła na czele rankingu finansowego. Zdominowała pierwszą ligę

Wisła Kraków spędza czwarty, kolejny sezon na zapleczu Ekstraklasy. Wiele wskazuje na to, że będzie dla niej ostatnim i tym razem uda się wywalczyć awans do elity. Ekipa Mariusza Jopa jest wyraźnym liderem tabeli i wygrała 10 z 13 ligowych spotkań.

Poprzednia kampania nie była dla niej tak udana, a to za sprawą rozczarowującej rundy jesiennej. Wiosną Biała Gwiazda konsekwentnie goniła czołówkę i dostała się do baraży, ale w półfinale poległa w rywalizacji z Miedzią Legnica. Był to oczywiście wielki zawód, bo drużyna zdawała się być mocniejsza od rywala, ale nie wykorzystała swoich szans.

We wtorek „Grant Thornton” opublikował raport „Finansowa pierwsza liga”, który podsumowuje zakończony sezon 2024/2025. Wynika z niego, że Wisła po raz kolejny kompletnie zdominowała stawkę, jeśli chodzi o wielkość przychodów. Sięgnęły one bowiem aż 50,8 mln złotych, co oznacza wielką przewagę nad drugą Miedzią Legnica, która ponad 1/4 przychodów zawdzięcza ruchom transferowym. Podium zamyka Stal Rzeszów, której przychody wyniosły 26,52 mln złotych.

Niekwestionowany lider #Finansowa1Liga za sezon 2024/2025: @WislaKrakowSA



Pierwsze miejsce w niemal każdej kategorii Rankingu i znaczna przewaga nad resztą stawki (18 mln zł nad drugą Miedzią Legnica).



Cały Raport dostępny jest tutaj, (s.36 poświęcona Wiśle Kraków):

Wisła Kraków utrzymała się na czele zdecydowanej większości kategorii raportu finansowego. W sezonie 2024/2025 miała również największe wydatki na wynagrodzenia – łącząc te na pierwszą oraz drugą drużynę, a także administrację, wyniosły 29,68. To oczywiście bardzo duża kwota, ale korzystnie wygląda wskaźnik udziału wynagrodzeń w przychodach, który w przypadku Białej Gwiazdy wynosi tylko 58%. To drugi najniższy wynik po Stali Rzeszów.