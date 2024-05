fot. Pressfocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Sobolewski następcą Noconia

Odra Opole nie zdołała wywalczyć awansu do Ekstraklasy. W czwartkowym półfinale barażów okazała się słabsza od Arki Gdynia, przegrywając na wyjeździe i kończąc oficjalnie sezon 2023/2024. Potwierdziły się tym samym wieści, które krążyły w mediach od dawna – Adam Nocoń pożegnał się z drużyną, którą prowadził od października 2022 roku. Nie został mu zaproponowany nowy kontrakt, bowiem klub miał zupełnie inne plany na przyszłość.

W piątek rano pojawił się komunikat dotyczący rozstania z Noconiem, a kilka godzin później oficjalnie poinformowano, kto będzie jego następcą. Na ławkę trenerską wraca Radosław Sobolewski, który podpisał z Odrą Opole dwuletnią umowę. Od grudnia 2023 roku pozostawał on bez pracy po tym, jak zrezygnował z prowadzenia Wisły Kraków.

Sobolewski znów spróbuje wprowadzić swój zespół do elity. Do tej pory był przez niemal całą swoją trenerską przygodę związany z Wisłą Kraków. W październiku 2022 roku przejął rolę pierwszego trenera po Jerzym Brzęczku. Otarł się o awans do Ekstraklasy, lecz w barażach prowadzona przez niego Biała Gwiazda okazała się słabsza od Puszczy Niepołomice. Sobolewski dostał kolejną szansę, aby osiągnąć lepsze wyniki, natomiast po mizernej rundzie jesiennej sam zrezygnował z dalszej pracy w klubie z Krakowa.

Odra Opole będzie trzecim klubem w trenerskiej karierze Sobolewskiego. Oprócz Wisły Kraków, w latach 2019-2021 pracował także w Wiśle Płock, jeszcze kiedy ta występowała w Ekstraklasie.