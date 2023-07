PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia

Kibice Arki Gdynia protestują i bojkotują domowe mecze

Prezes klubu wydal specjalne oświadczenie

Michał Kołakowski dziękuje kibicom wspierającym klub

Podziękowania z protestem kibiców w tle

W ostatnich dniach czerwca pojawił się komunikat kibiców Arki Gdynia, którzy poinformowali, że planują w najbliższym czasie zbojkotować domowe mecze swojego zespołu. Miało to między innymi związek z kolejnym nieudanym sezonem i brakiem awansu do PKO Ekstraklasy, a także w związku z decyzją, na mocy której Michał Kołakowski został wybrany na kolejną kadencję prezesa Arki Gdynia. Fani domagają się odejścia rodziny Kołakowskich z klubu.

Teraz ruch wykonał sam prezes Arki Michał Kołakowski, który w oficjalnym komunikacie między innymi podziękował tym fanom, którzy wspierają klub. – W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim, którzy stale wspierają Klub poprzez zakupy w Oficjalnym Sklepie i kupno karnetów. Dziękuję również Sponsorom, którzy decydują się na przedłużanie współpracy z Arką. Dziękuję wszystkim osobom związanym z Klubem, które mimo wywieranej presji są nieprzerwanie z Arką – czytamy na stronie Arki Gdynia.

– Próby zdestabilizowania Klubu podejmowane przez mniejszościowego akcjonariusza to nielojalność wobec klubowych barw. Czemu i komu służą ponawiane materiały medialne zawierające kłamliwe zarzuty, amatorskie analizy i plany ograniczone do budowy boisk? Komu szkodzi presja wywierana na władze Gdyni skutkująca wstrzymaniem przyznanych klubowi pieniędzy pozwalających przede wszystkim na finansowaniu szkolenia młodzieży i opłat za wynajem obiektów od Miasta Gdyni? Wszystko to służy obniżeniu wartości i powiązane jest z zamiarem przejęcia Klubu za półdarmo. To przykre doświadczenie, ale trudności hartują. Wierzę, że prawo własności wciąż obowiązuje w Gdyni i będzie respektowane przez zaangażowane strony. Razem pokonaliśmy niejeden zakręt, przejdziemy i ten – dodano. Całość komunikatu znajduje się na oficjalnej stronie klubu.

📑 Komunikat Klubu: Podziękowanie Prezesa dla Kibiców wspierających Klub oraz komentarz do doniesień medialnych.



🔗 https://t.co/5Xxx23ocdq pic.twitter.com/d9TJQ04kSM — Arka Gdynia (@ArkaGdyniaSA) July 5, 2023

