PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia

Kibice Arki Gdynia rozpoczęli bojkot klubu i domowych spotkań zespołu

Stowarzyszenie fanów chce natychmiastowego odejścia rodziny Kołakowskich z Arki

To pokłosie kolejnej porażki w walce o Ekstraklasę

Rośnie napięcie na linii kibice – właściciele

Arka Gdynia kolejny raz nie dała rady awansować do PKO Ekstraklasy. To już trzeci sezon z rzędu, który gdynianie spędzili w Fortuna 1. lidze. Tym razem zajęli ósme miejsce w tabeli i rozpoczynają przygotowania do kolejnej batalii na zapleczu Ekstraklasy. Wiele jednak wskazuje, że przynajmniej na początku sezonu, piłkarze nie będą mogli liczyć na doping fanów podczas domowych spotkań. To wszystko za sprawą wczorajszej decyzji, na mocy której Michał Kołakowski został wybrany na kolejną kadencję prezesa Arki Gdynia. Fani domagają się odejścia rodziny Kołakowskich z klubu.

Rodzina Kołakowskich odmówiła sprzedaży Arki Gdynia lokalnemu przedsiębiorcy – Marcinowi Gruchale, który złożył dwie oferty kupna klubu. Wcześniej miasto wstrzymało finansowanie Arki, podobnie postąpiła część sponsorów.

– Długo wstrzymywaliśmy się z podjęciem ostatecznej decyzji, licząc na pozytywne rozstrzygnięcie sytuacji, ale nadszedł moment, w którym musimy ogłosić oficjalnie BOJKOT domowych meczów Arki Gdynia. Jedyną szansą na podtrzymanie meczowych emocji, będą te na wyjeździe, na które już teraz serdecznie zapraszamy – napisało w oświadczeniu Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki.

