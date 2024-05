Odważne słowa prezesa Cracovii: W derbach i sportowo chciałbym Wisłę pokonać

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Dróżdż

Mateusz Dróżdż: Wiśle będzie ciężko przejść przez baraże

Cracovia w piątek rozbiła Górnika Zabrze (5:0) w 31. kolejce PKO Ekstraklasy i zrobiła istotny krok ku utrzymaniu. Do najwyższej klasy rozgrywkowej stara się dostać Wisła Kraków, która zajmuje 6. miejsce w Fortuna 1. Lidze. Biała Gwiazda czuje oddech na plecach rywali, a triumf w Fortuna Pucharu Polski może okazać się motywacją z końcówce sezonu.

Gościem w “Lidze+Extra” był Mateusz Dróżdż, który odniósł się do lokalnego rywala. – Mogę publicznie pogratulować Wiśle Kraków, bo to naprawdę duży sukces. Mam nadzieję, że jak ktoś przyjedzie grać w europejskich pucharach na Wisłę, to do Rącznej zapraszamy. Tam mamy dobry ośrodek. Gratulacje dla Wisły, bo to był świetny mecz. Robimy swoje i mam nadzieję, że po prostu będziemy się rozwijać jako Cracovia i też takie sukcesy będziemy odnosić – zaznaczył prezes Pasów.

Następnie został zapytany, czy można liczyć na derby Krakowa w przyszłym sezonie. – Powiedzą, że to prowokacja, ale wydaje mi się, że Wiśle będzie ciężko przejść przez baraże. Tak bezczelnie powiem, że mi to nie jest potrzebne, ale lubię grać w derbach i sportowo chciałbym Wisłę pokonać – dodał.

Wisła Kraków po czwartkowym triumfie w krajowym pucharze nad Pogonią Szczecin (2:1) po dogrywce, nie miała dużo czasu na świętowanie. Piłkarze Alberta Rude w poniedziałek (6 maja) zmierzą się z Zagłębiem Sosnowiec.