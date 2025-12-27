Polonia Warszawa obserwuje skrzydłowego. To były zawodnik Wisły Kraków

19:21, 27. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Transfery.info

Polonia Warszawa umieściła na liście życzeń Tamasa Kissa z Anorthosisu Famagusta - wynika z informacji portalu Transfery.info. Były skrzydłowy Wisły Kraków może już zimą wrócić do Polski.

Mariusz Pawlak
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pawlak

Tamas Kiss w orbicie zainteresowań Polonii Warszawa

Polonia Warszawa zdobyła 16 punktów na 18 możliwych w sześciu ostatnich meczach rundy jesiennej. Pod wodzą trenera Mariusza Pawlaka Czarne Koszule zajmują obecnie 9. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Stołeczny klub liczy na powrót do najwyższego szczebla rozgrywkowego po 13 latach przerwy.

W ostatnich tygodniach ze stołecznym klubem byli łączeni m.in. Marek Mróz z Zagłębia Lubin oraz Hide Vitalucci z Arki Gdynia. Teraz według serwisu Transfery.info poważne zainteresowanie Polonia wykazuje wobec Tamasa Kissa, który obecnie występuje w cypryjskim Anorthosisie Famagusta.

25-letni pomocnik jest dwukrotnym reprezentantem Węgier i jest rezerwowym w cypryjskim klubie. W sierpniu opuścił Wisłę Kraków, w której udowodnił swoją wartość na zapleczu Ekstraklasy. W barwach Białej Gwiazdy rozegrał 37 meczów, strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę.

Obecnie Kiss rozegrał w cypryjskim zespole 10 meczów we wszystkich rozgrywkach, spędzając na boisku łącznie 350 minut. Pomocnik jest otwarty na powrót do Polski, a władze Anorthosisu nie zamierzają stawiać przeszkód w ewentualnym transferze.

Polonia rozważa zakontraktowanie Kissa już podczas zimowego okna transferowego. Doświadczenie, wszechstronność i znajomość polskiej ligi czynią Węgra atrakcyjnym wzmocnieniem środka pola, który może pomóc stołecznemu klubowi w dążeniu do awansu do Ekstraklasy.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Polonii Warszawa
Wisła Kraków poluje na napastnika. Zagraniczny klub wchodzi do gry
Jarosław Królewski
Wisła Kraków sprowadzi gwiazdę 1. ligi?! Królewski zdecydował
Wisła Kraków - Polonia Warszawa
Wisła Kraków rusza po napastnika. Znamy szczegóły oferty