Polonia Warszawa obserwuje skrzydłowego. To były zawodnik Wisły Kraków

Polonia Warszawa umieściła na liście życzeń Tamasa Kissa z Anorthosisu Famagusta - wynika z informacji portalu Transfery.info. Były skrzydłowy Wisły Kraków może już zimą wrócić do Polski.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pawlak

Tamas Kiss w orbicie zainteresowań Polonii Warszawa

Polonia Warszawa zdobyła 16 punktów na 18 możliwych w sześciu ostatnich meczach rundy jesiennej. Pod wodzą trenera Mariusza Pawlaka Czarne Koszule zajmują obecnie 9. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Stołeczny klub liczy na powrót do najwyższego szczebla rozgrywkowego po 13 latach przerwy.

W ostatnich tygodniach ze stołecznym klubem byli łączeni m.in. Marek Mróz z Zagłębia Lubin oraz Hide Vitalucci z Arki Gdynia. Teraz według serwisu Transfery.info poważne zainteresowanie Polonia wykazuje wobec Tamasa Kissa, który obecnie występuje w cypryjskim Anorthosisie Famagusta.

25-letni pomocnik jest dwukrotnym reprezentantem Węgier i jest rezerwowym w cypryjskim klubie. W sierpniu opuścił Wisłę Kraków, w której udowodnił swoją wartość na zapleczu Ekstraklasy. W barwach Białej Gwiazdy rozegrał 37 meczów, strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę.

Obecnie Kiss rozegrał w cypryjskim zespole 10 meczów we wszystkich rozgrywkach, spędzając na boisku łącznie 350 minut. Pomocnik jest otwarty na powrót do Polski, a władze Anorthosisu nie zamierzają stawiać przeszkód w ewentualnym transferze.

Polonia rozważa zakontraktowanie Kissa już podczas zimowego okna transferowego. Doświadczenie, wszechstronność i znajomość polskiej ligi czynią Węgra atrakcyjnym wzmocnieniem środka pola, który może pomóc stołecznemu klubowi w dążeniu do awansu do Ekstraklasy.