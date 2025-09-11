Polonia Warszawa w czwartek przekazała kibicom ważną wiadomość. Klub doszedł do porozumienia z Antonim Kapustą. Wielki talent podpisał z drużyną profesjonalny kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Oficjalnie: Antoni Kapusta z profesjonalnym kontraktem

Polonia Warszawa notuje całkiem udany start nowego sezonu. Czarne Koszule zajmują czołowe miejsce w Betclic 1. Lidze. Drużyna jednak nie ma ustabilizowanej formy. Zdarzają jej się zarówno świetne występy jak i wpadki. W najbliższą niedzielę podopieczni Mariusza Pawlaka zmierzą się na wyjeździe z Miedzią Legnica.

Tymczasem w czwartek Polonia Warszawa opublikowała ważny komunikat. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszone zostało podpisanie profesjonalnego kontraktu z Antonim Kapustą. Młody skrzydłowy kilka dni temu skończył 16 lat, więc Czarne Koszule mogły podjąć odpowiednie kroki. Zawodnik jest nadzieją klubu i już w tak młodym wieku pojawia się na boiskach Betclic 1. Ligi.

– Kiedy dołączałem do Polonii 3 lata temu, nie spodziewałem się, że tak szybko podpiszę kontrakt z I drużyną. Jest to spełnienie jednego z moich największych marzeń. Zaufałem Trenerowi, Dyrektorowi Sportowemu, dzięki którym cały czas się rozwijam. Nie zatrzymuje się, będę dalej pracował, włożyłem dużo wysiłku by być tu gdzie jestem. Doceniam to, że klub mi zaufał. Będę chciał się odpłacić dobrymi występami na boisku. Nowa umowa to bodziec i motywacja do jeszcze cięższej pracy – powiedział piłkarz na łamach strony klubowej.

Antoni Kapusta dotychczas zaliczył trzy występy w seniorskich barwach Polonii Warszawa. 16-latek czeka jeszcze na swoje premierowe trafienie.