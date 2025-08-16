Ruch Chorzów zremisował w starciu piątej kolejki Betclic 1. Ligi z Polonią Warszawa. Po zakończeniu meczu zadowolenia z wywalczonego punktu nie krył szkoleniowiec Niebieskich.

Waldemar Fornalik podsumował mecz Polonia Warszawa – Ruch Chorzów

Ruch Chorzów przystępował do spotkania z Polonią Warszawa poważnie osłabiony. W szeregach chorzowian zabrakło Patryka Sikory, Przemysława Szymińskiego, Denisa Ventury, Piotra Ceglarza oraz Daniela Szczepana. Ostatni z wymienionych z powodu kontuzji prawdopodobnie nie wystąpi już w rundzie jesiennej.

Mimo osłabień, 14-krotni mistrzowie Polski, szczególnie w pierwszej połowie, zaprezentowali się z dobrej strony. Kilka zdań na ten temat wyraził opiekun Niebieskich.

– Mogę powiedzieć, że w obliczu problemów, jakie mieliśmy przed tym meczem – a było ich sporo, bo czterech bardzo ważnych zawodników doznało kontuzji – zagraliśmy naprawdę dobry mecz. Szczególnie w pierwszej połowie, gdzie zależało nam, by poprawić to, co pokazaliśmy z Pogonią Siedlce. Wtedy mieliśmy dobre 15 minut gry, dziś ten okres był znacznie dłuższy. Pierwsza połowa była naprawdę udana: dużo składnych akcji, sytuacje bramkowe, dobra organizacja zarówno w defensywie i wysokim pressingu, jak i w ofensywie – powiedział Waldemar Fornalik w trakcie konferencji prasowej opublikowanej przez Ruch TV.

– Druga połowa była nieco słabsza, co wynikało też z uciekających sił i ograniczonego pola manewru przy zmianach. Czasami musieliśmy cofnąć się do niższej obrony, ale potrafiliśmy też groźnie wychodzić z kontrami. Dlatego, patrząc na to, co wydarzyło się przed meczem, uważam ten wynik i naszą grę za duży pozytyw – zaznaczył trener Niebieskich.

Swoje kolejne spotkanie Niebiescy rozegrają już w środę przeciwko Stali Rzeszów. Mecz na Superauto.pl Stadionie Śląskim rozpocznie się o godzinie 20:30.

