Polonia może więcej. Beniaminek stawił czoła pretendentowi do awansu

Jakub Apolinarski podsumował trudny mecz Polonii Bytom z Wisłą Kraków. Zawodnik opowiedział też o rywalach, niewykorzystanych szansach i planach na kolejne spotkania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Apolinarski

Jakub Apolinarski ocenił rywali Polonii Bytom w Betclic 1. Lidze

Jakub Apolinarski w trakcie letniego okna transferowego dołączył do Polonii Bytom i szybko stał się jedną z kluczowych postaci śląskiej ekipy. W rozmowie z Goal.pl piłkarz przeanalizował występy Niebiesko-czerwonych przeciwko czołowym zespołom Betclic 1. Ligi w tej kampanii.

– W tym sezonie mierzyliśmy się już z Ruchem Chorzów, Miedzią Legnica i Wieczystą. Wszystkie te mecze były wymagające, ale Wisła była najtrudniejszym rywalem spośród wszystkich dotychczasowych. Widać w tym zespole ogrom jakości, szczególnie w grze z piłką i wysokim pressingu. Mieliśmy swoje momenty, jednak nie wykorzystaliśmy ich, a Wisła, gdy miała okazję, strzeliła gola i nie udało nam się odrobić straty do końca meczu – powiedział zawodnik Polonii.

Mimo że bytomianie przegrali po raz pierwszy w tej kampanii, podchodzą do rywalizacji z pokorą, jako beniaminek rozgrywek.

– Dla nas to także nagroda po dotychczasowych zwycięstwach i meczach bez porażki – mogliśmy zmierzyć się z liderem. Gdyby udało nam się wygrać, wskoczylibyśmy na pierwsze miejsce w tabeli. Teraz chcemy budować nową passę i dalej ciężko pracować – podkreślił Apolinarski.

W najbliższą sobotę Niebiesko-czerwoni rozegrają spotkanie 12. kolejki Betclic 1. Ligi. Na ich drodze stanie spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy.

– Spodziewamy się wymagającego meczu z Puszczą Niepołomice. Musimy skupić się na sobie i naszej grze, realizować przygotowany plan i dać z siebie maksimum – zaznaczył były zawodnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

26-letni piłkarz w tym sezonie wystąpił jak dotąd w 13 spotkaniach wszystkich rozgrywek, zaliczając cztery asysty. Na boisku spędził blisko 700 minut.

