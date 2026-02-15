Pruszków gotowy na hit Betclic 1. Ligi. Znane składy na mecz Pogoń – Wisła Kraków

13:30, 15. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków w niedzielnym starciu 21. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się w roli gospodarza z Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Tymczasem znane są już składy obu drużyn na to spotkanie.

Maciej Kuziemka i Angel Rodado
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka i Angel Rodado

Wisła przyspiesza w drodze po cel. Teraz czeka ją poważny test

Wisła Kraków zmierza pewnym krokiem w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. W niedzielę na drodze Białej Gwiazdy stanie Pogoń Grodzisk Mazowiecki, z którą w pierwszym starciu w tym sezonie ekipa Mariusza Jopa wygrała jedną bramką (3:2). Celem krakowskiej drużyny na niedzielę jest odniesienie kolejnego zwycięstwa w 2026 roku. W każdym razie zespół prowadzony przez Piotra Stokowca nie zamierza tanio sprzedać skóry w Pruszkowie, gdzie beniaminek rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza.

13-krotni mistrzowie Polski przystąpią do potyczki po wygranej z GKS-em Tychy (3:1). Tym samym na dziś Wisła może pochwalić się dorobkiem 46 punktów, na który składa się czternaście zwycięstw i cztery remisy. Dla porównania ekipa z Grodziska Mazowieckiego ma 34 oczka. W tym sezonie Pogoń wygrała dziewięć razy i w siedmiu spotkaniach dzieliła się punktami.

W niedzielne popołudnie drużyny z Grodziska Mazowieckiego i Krakowa zmierzą się ze sobą dopiero po raz drugi w historii. Pogoń w roli gospodarza w tej kampanii wywalczyła 20 punktów, nie przegrywając ani razu u siebie. Pięć razy wygrała i tyle samo razy zremisowała. Z kolei wiślacy w roli gości są w tym sezonie najlepiej punktującą ekipą z dorobkiem 21 oczek. Wisła na wyjazdach zwyciężyła sześć razy i trzykrotnie dzieliła się punktami.

Składy na mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków:

Pogoń: Kieszek – Noiszewski, Gajgier, Niewiadomski, Olewiński, Konstantyn, Adkonis, Łoś, Jędrasik, Szczepaniak, Gieroba

Wisła: Letkiewicz – Krzyżanowski, Colley, Biedrzycki, Giger, Igbekeme, Carbo, Duarte, Duda, Kuziemka, Rodado.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź