Wisła Kraków w niedzielnym starciu 21. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się w roli gospodarza z Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Tymczasem znane są już składy obu drużyn na to spotkanie.

Wisła przyspiesza w drodze po cel. Teraz czeka ją poważny test

Wisła Kraków zmierza pewnym krokiem w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. W niedzielę na drodze Białej Gwiazdy stanie Pogoń Grodzisk Mazowiecki, z którą w pierwszym starciu w tym sezonie ekipa Mariusza Jopa wygrała jedną bramką (3:2). Celem krakowskiej drużyny na niedzielę jest odniesienie kolejnego zwycięstwa w 2026 roku. W każdym razie zespół prowadzony przez Piotra Stokowca nie zamierza tanio sprzedać skóry w Pruszkowie, gdzie beniaminek rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza.

13-krotni mistrzowie Polski przystąpią do potyczki po wygranej z GKS-em Tychy (3:1). Tym samym na dziś Wisła może pochwalić się dorobkiem 46 punktów, na który składa się czternaście zwycięstw i cztery remisy. Dla porównania ekipa z Grodziska Mazowieckiego ma 34 oczka. W tym sezonie Pogoń wygrała dziewięć razy i w siedmiu spotkaniach dzieliła się punktami.

W niedzielne popołudnie drużyny z Grodziska Mazowieckiego i Krakowa zmierzą się ze sobą dopiero po raz drugi w historii. Pogoń w roli gospodarza w tej kampanii wywalczyła 20 punktów, nie przegrywając ani razu u siebie. Pięć razy wygrała i tyle samo razy zremisowała. Z kolei wiślacy w roli gości są w tym sezonie najlepiej punktującą ekipą z dorobkiem 21 oczek. Wisła na wyjazdach zwyciężyła sześć razy i trzykrotnie dzieliła się punktami.

Składy na mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków:

Pogoń: Kieszek – Noiszewski, Gajgier, Niewiadomski, Olewiński, Konstantyn, Adkonis, Łoś, Jędrasik, Szczepaniak, Gieroba

Wisła: Letkiewicz – Krzyżanowski, Colley, Biedrzycki, Giger, Igbekeme, Carbo, Duarte, Duda, Kuziemka, Rodado.