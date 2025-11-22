Jop tak rozłożył Pogoń na czynniki pierwsze. Wisła gotowa na niedzielę

Wisła Kraków rozegra w niedzielę kolejne spotkanie Betclic 1. Ligi w tym sezonie, grając z Pogonią Siedlce. Trener Mariusz Jop przed meczem podzielił się swoimi przemyśleniami.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop przed meczem Pogoń Siedlce – Wisła Kraków

Wisła Kraków przed reprezentacyjną przerwą przegrała co prawda z Polonią Warszawa (1:2). Nie zmienia to jednak tego, że Biała Gwiazda pewnym krokiem zmierza po awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem ciekawymi wypowiedziami podzielił się na przedmeczowej konferencji prasowej trener 13-krotnych mistrzów Polski.

Szkoleniowiec Wisły na starcie swojej wypowiedzi wrócił jeszcze do porażki z Czarnymi Koszulami.

– Oczywiście nie lubimy przegrywać meczu, grając u siebie, przy tej publiczności, przy tym wsparciu. Na pewno jest to bardzo bolesne, niekomfortowe i rozczarowujące wynikowo. Jest to też impuls dodatkowy, żeby punkty, które straciliśmy u siebie, odrobić w kolejnym meczu – powiedział Mariusz Jop cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Trener krakowian omówił też to, jakie są mocne strony najbliższego rywala jego drużyny.

– Pogoń jest zespołem, który dosyć specyficznie funkcjonuje. To znaczy bardzo często jest w niskiej obronie, w płaskim ustawieniu 4-4-2, które też ewoluuje, bo skrzydłowy schodzi do piątki, jeżeli chodzi o bronienie. Zespół, który jest najsłabszy, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Rysuje się nam taki obraz drużyny, która czeka na ataki szybkie, drużyny, która czeka na stałe fragmenty gry. Z 21 bramek strzelili 12 po stałych fragmentach gry. Co prawda bardzo dużo po rzutach karnych, bo chyba aż 7, ale to też pokazuje, że szukają pojedynków 1 na 1 – powiedział Jop.

Wisła zmierzy się z Pogonią w niedzielę o godzinie 14:30. W dwóch wcześniejszych potyczkach między zespołami za każdym razem górą była ekipa z Krakowa.

