PressFocus Na zdjęciu: Dani Pacheco

Dla Wisły Płock to może być mecz pułapka

W ramach 22. kolejki Betclic 1. Ligi powinniśmy zobaczyć kolejne interesujące starcie z udziałem Pogoni Siedlce, która w tym roku zdążyła już napsuć krwi dwóm kandydatom do awansu. Beniaminek myśli przede wszystkim o utrzymaniu na pierwszoligowym poziomie, co z kolei absolutnie nie zadowoli Wisły Płock. Przyjezdni są wyraźnym faworytem, ale muszą być w pełni skoncentrowani. W przeciwnym wypadku mogą stracić cenne punkty, co miało choćby niedawno w Głogowie.

Starcie niepokonanych w 2025 roku

Piłkarze Pogoni Siedlce skazywani byli na wyraźną porażkę w każdym z dwóch dotychczasowych meczów. Tymczasem beniaminek wypadł nadspodziewanie dobrze, co zaowocowało punktem w obu spotkaniach. Zawodnicy Adama Noconia zremisowali 1:1 z Ruchem Chorzów oraz Bruk-Bet Termaliką.

W pełni zadowolona z wyników po wznowieniu rozgrywek nie może być Wisła Płock. Ona także pozostaje niepokonana, ale kibice liczyli pewnie na dwa komplety punktów. Tymczasem Mariusz Misiura i spółka podzielili się punktami z Chrobrym Głogów. Po bezbramkowym remisie udało się jednak wygrać u siebie z Odrą Opole.

Zobacz również: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Mecze drużyny Pogoń Siedlce Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Pogoń Siedlce 1 Pogoń Siedlce 1 Ruch Chorzów 1 Pogoń Siedlce 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Miedź Legnica 4 Pogoń Siedlce 1 Pogoń Siedlce 1 Górnik Łęczna 1 Mecze drużyny Wisła Płock Wisła Płock 2 Odra Opole 1 Chrobry Głogów 0 Wisła Płock 0 Wisła Płock 2 Górnik Łęczna 2 Arka Gdynia 2 Wisła Płock 0 Wisła Płock 1 Wisła Kraków 3

Mecz drużyn o skrajnie różnych priorytetach

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają nominalni goście. Typ na zwycięstwo Wisły został oszacowany na 1.75. Z kolei opcja na remis kształtuje się na poziomie 3.70. Współczynnik na wygraną miejscowej Pogoni wynosi 4.00.

Zwycięzca Strona Kursy POGOŃ 4.00 REMIS 3.70 WISŁA 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2025 19:08 .

Szanse na zwycięstwo Pogoń Siedlce W P P P R R ? 22.5 % Remis 24.6 % Wisła Płock R R P W R W ? 52.8 %

Spotkanie Pogoni z Wisłą nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Pojedynek obejrzysz w dedykowanej aplikacji mobilnej oraz na stronie stronie sport.tvp.pl. Przypomnijmy, że spotkania Betclic 1. Ligi można również oglądać dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie. Spotkanie zaplanowano na piątek 28 lutego o 18:00.

