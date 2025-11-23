Wisła Kraków zatrzymana! Lider został zdominowany!

Wisła Kraków w 17. kolejce Betclic 1. Ligi mierzyła się z Pogonią Siedlce. Pierwsza połowa przebiegła pod dyktando gospodarzy. Druga... także.

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Patryk Letkiewicz

Wisła nie znalazła sposobu na Pogoń. Bramkarz bohaterem

Oczywistym faworytem niedzielnego pojedynku była Wisła Kraków. Podopieczni Mariusza Jopa przystępowali do tego starcia jako lider tabeli. Natomiast Pogoń Siedlce przed rozpoczęciem meczu zajmowała 12. lokatę. Jednak na boisku wcale nie było widać tej różnicy. Gospodarze od początku mocno naciskali na przeciwników. Już w 5. minucie Patryk Letkiewicz musiał się wykazać po groźnym strzale Szuprytowskiego.

W 15. minucie Wiktor Biedrzycki wybijał piłkę z linii bramkowej, a pięć minut później Szuprytowski zmarnował stuprocentową sytuację. Pogoń dominowała i regularnie zatrudniała golkipera Białej Gwiazdy. Goście nie byli w stanie zaskoczyć rywali. W 42. minucie James Igbekeme celnie główkował, ale Lemanowicz bez wysiłku wybronił tę próbę.

Po zmianie stron Wisła podkręciła tempo. W 66. minucie Marko Bozić oddał groźny strzał z dystansu – Lemanowicz popisał się znakomitą paradą. Jednak krakowianie nie poszli za ciosem i po raz kolejny oddali inicjatywę gospodarzom. Letkiewicz niemal co chwilę musiał interweniować i wyrastał na bohatera tego spotkania.

W 82. minucie Lemanowicz odpowiedział swojemu koledze po fachu – golkiper Pogoni zatrzymał główkę Darijo Grujcicia. Już w doliczonym czasie Kacper Duda miał znakomitą okazję, ale przymierzył obok słupka.

Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Wisła nie znalazła sposobu na znakomicie dysponowaną Pogoń, która kilkukrotnie sprawdzała dyspozycję Patryka Letkiewicza. Krakowianie prowadzą w ligowej stawce i mają siedem punktów przewagi nad Pogonią, ale tą z Grodziska Mazowieckiego.

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków (0:0)