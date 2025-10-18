Fornalik po remisie Ruchu z Pogonią. „Dla mnie to kontrowersja”

09:08, 18. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / KSRuch.com

Ruch Chorzów w piątek przedłużył serię bez wygranej, remisując w roli gościa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:2). Po spotkaniu na jego temat wypowiedział trener Niebieskich.

Waldemar Fornalik
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Waldemar Fornalik skomentował rywalizację Pogoń – Ruch

Ruch Chorzów zaliczył w spotkaniu 13. kolejki Betclic 1. Ligi swój piąty remis w tym sezonie. Niebiescy jednocześnie legitymują się już serią trzech ligowych meczów bez wygranej. Ponadto skompromitowali się STS Pucharze Polski, przegrywając z Avią Świdnik (1:3). Tymczasem na temat piątkowej potyczki głos zabrał szkoleniowiec ekipy z Chorzowa.

– Wiedzieliśmy, że jedziemy na trudny mecz i to się potwierdziło. Początek nie był dla nas najlepszy, później zdołaliśmy wyrównać, w drugiej połowie już to wyglądało lepiej. Jedna i druga strona może powiedzieć, że czuje minimalny niedosyt – mówił Waldemar Fornalik cytowany przez KSRuch.com.

POLECAMY TAKŻE

Obiekt Ruchu Chorzów na ulicy Cichej 6
Ruch Chorzów dostanie stadion z marzeń? Wiadomo, kiedy będą pierwsze wizualizacje [WYWIAD]
Waldemar Fornalik
Fornalik przechodzi do historii! Ruch będzie świętować wielki rekord trenera
Zawodnicy Ruchu Chorzów
Ruch Chorzów wzmocnił kadrę. Zgłoszono młodego bramkarza do 1. Ligi

– Szkoda punktów. Nie chcę już wracać do rzutu karnego: dla mnie kontrowersja mimo wszystko była. Sędzia był blisko, nie podyktował go, później wpatrywał się pięć minut. Jeśli z boiska nie dyktuję, to potem nie szukam na siłę tego karnego. To jednak tak na marginesie – podkreślił trener 14-krotnego mistrza Polski.

– To był ciekawy mecz dla kibiców. Myślę, że dobrze się go oglądało. Szkoda, że jedziemy do domu bez kompletu punktów, ale mogło się to potoczyć w dwie strony – podsumował Fornalik.

Swój kolejny mecz ekipa z Chorzowa rozegra w sobotę 24 października. Zmierzy się wówczas z Odrą Opole w roli gościa. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów dostanie stadion z marzeń? Wiadomo, kiedy będą pierwsze wizualizacje [WYWIAD]