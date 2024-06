Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Bartosz Klebaniuk

s

Pogoń Szczecin zakończony przed chwilą sezon 2023/24 może uznać za bardzo przeciętny, jeśli nie powiedzieć po prostu, że za nieudany lub fatalny. Gracze Jensa Gustafssona jeszcze w wakacje odpali bardzo szybko z europejskich pucharów, co miało być przyczółkiem do tego, żeby wypracować sobie przewagę w walce o mistrzostwo. To się nie udało, podobnie również jak wygranie w finale Fortuna Pucharu Polski z Wisłą Kraków. Oznacza to więc, że Portowcy, choć mieli szansę na dwa sukcesy, to finalnie skończyli bez żadnego.

Taki też obrót spraw może oznaczać duże przetasowania w kadrze Pogoni na kolejny sezon. Wiadomo już, że klub dokonał kilka dni temu pierwszego letniego nabytku. Nowym Portowcem został Krzysztof Kamiński, który związał się z drużyną dwuletnia umową z opcją przedłużenia. Taki ruch prawdopodobnie oznacza odejście z zespołu Bartosza Klebaniuka, który dotychczas pełnił rolę drugiego bramkarza.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, 21-letni golkiper Pogoni może w najbliższym czasie przenieść się do Fortuna 1. ligi. Chodzi mianowicie o ekipę Znicza Pruszków. Na razie nie wiadomo jednak na jakiej dokładnie zasadzie miałoby dojść do tego ruchu. Umowa Klebaniuka z Pogonią wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. Pruszkowianie jako beniaminek Fortuna 1. ligi zajęli wysokie, 13. miejsce w stawce na koniec sezonu.

Czytaj więcej: Jagiellonia poznała potencjalnych rywali w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów