Tan Kesler: Pogoń Szczecin jest zainteresowana Axelem Witselem

Pogoń Szczecin aktywnie weszła w letnie okienko transferowe. Czwarta drużyna minionego sezonu PKO Ekstraklasy dopięła dotąd trzy wzmocnienia. Szeregi ekipy prowadzonej przez Roberta Kolendowicza zostały zasilone przez m.in. Mariana Huja. Możemy być jednak pewni, że to nie koniec wzmocnień Portowców. Warto zaznaczyć, że klub wykazuje poważne zainteresowanie Axelem Witselem.

Wtorkowym gościem audycji „Nasz News” na kanale Goal.pl był Tan Kesler. Wiceprezes Pogoni Szczecin, pełniący również rolę dyrektora generalnego, zdradził, że klub faktycznie jest zainteresowany Axelem Witselem. Transfer Belga jednak nie będzie tak prosty do zrealizowania. Portowcy obecnie czekają na odpowiedź doświadczonego pomocnika.

– To jest trudna sytuacja. Nie jest to łatwy temat do przeprowadzenia. Pogoń natomiast myśli poza schematem m.in. dzięki Alexowi Haditaghiemu, a ja wspieram jego myślenie. Mam dużo w piłce kontaktów, mogę docierać do różnych agentów. Jeśli chodzi natomiast o Axela Witsela, to Pogoń faktycznie jest zainteresowana. Wiemy, gdzie dotychczas grał ten piłkarz. Był przecież zawodnikiem Atletico Madryt. Witsel ma jednak bardzo dużo opcji transfer. My po prostu czekamy na jego odpowiedź – powiedział Tan Kesler.

Axel Witsel w sezonie 2024/25 rozegrał 22 spotkania w koszulce Atletico Madryt. W tym czasie doświadcozny Belg zzdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst.