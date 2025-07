fot. PressFocus Na zdjęciu: Eftimis Kuluris

Efitimis Koulouris z kolejną ofertą. Waży się przyszłość napastnika

Efthymis Koulouris ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Pogoni Szczecin. Zawodnik trafił do ekipy z PKO BP Ekstraklasy w lipcu 2023 roku. Niemniej to właśnie w ostatniej kampanii świecił pełnym blaskiem. To jednocześnie sprawia, że chętnych na gracza nie brakuje. Ostatnio do klubu ze Szczecina trafiła kolejna oferta dotycząca zawodnika, o czym opowiedział w audycji „Nasz News” na kanale Goal.pl wiceprezes zarządu.

– Przyszła nowe oferta w sprawie Koulourisa, ale to nie są propozycje satysfakcjonujące dzisiaj Pogoń. Klub chce przedłużyć kontrakt z zawodnikiem. Jego żona jest w ciąży, a on sam jest podekscytowany tym, że może być częścią zespołu – powiedział Tan Kesler w rozmowie z Damianem Smykiem i Piotrem Koźmińskim.

– Jest jednym z liderów Pogoni, co mu schlebia. Jeśli chodzi o przyszłość piłkarza, to po powrocie Alexa Haditaghiego dojdzie do kolejnych rozmów między stronami. Wierzę, że Alex przekonana piłkarza do przedłużenia umowy – dodał 46-latek.

ROZMOWA Z KRÓLEWSKIM, RUCHY POGONI, CO W LECHU? | Nasz News

Koulouris w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 37 spotkaniach. Zdobył w nich 31 bramek, notując też trzy asysty. Aktualny kontrakt środkowego napastnika z Grecji obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość 18-krotnego reprezentanta Grecji kształtuje się na poziomie mniej więcej 3,5 miliona euro.

