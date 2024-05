fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin w kolejnej kampanii PKO Ekstraklasy będzie celować na pewno w miejsca premiowane co najmniej grą w europejskich pucharach. Już wiadomo, że drużynę nadal będzie prowadził trener Jens Gustafsson. Tymczasem znany jest pierwszy transfer Portowców przed nowym sezonem.

“Krzysztof Kamiński został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! Doświadczony golkiper związał się z Dumą Pomorza dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia umowy o kolejnych 12 miesięcy” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnym profilu Pogoni na platformie X.

❗️Krzysztof Kamiński został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! 🔵🔴



Doświadczony golkiper związał się z Dumą Pomorza dwuletnim kontraktem, z opcją przedłużenia umowy o kolejnych 12 miesięcy.



Witamy w granatowo-bordowych barwach, @21kamyk! 🤝 pic.twitter.com/t6q5391ZxQ — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) May 29, 2024

Kamiński to 33-letni golkiper, broniący ostatnio barw Wisły Płock. Wcześniej na zasadzie wypożyczenia grał z kolei w Ruchu Chorzów. Kamiński to zawodników, który w trakcie kampanii 2023/2024 wystąpił w 11 spotkaniach Fortuna 1 Ligi, tracąc w nich 20 bramek i w ośmiu meczach PKO Ekstraklasy, gdy był zmuszany do kapitulacji 14 razy.

Doświadczony bramkarz pierwsze kroki w karierze stawiał w Narewie Ostrołęka, skąd trafił do Pogoni Siedlce. W swoim piłkarskim CV ma też takie występy zagraniczne w Jubilo Iwata w Japonii. W przeszłości Kamiński miał też okazję zagrać w jednym spotkaniu reprezentacji Polski do lat 21.

Czytaj więcej: Hansi Flick określił cel transferowy FC Barcelony