Piszczek obejmie GKS Tychy. Borek jasno komentuje ten wybór

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek dobrym wyborem dla GKS-u Tychy?

Łukasz Piszczek to jeden z najlepszych reprezentantów Polski w ostatnich latach. Właściwie trudno powiedzieć o były prawym obrońcy kadry coś negatywnego, bowiem przez całą swoją karierę raczej zapracował na mino bardzo dobrego gracza, który i poza boiskiem jest niezwykle miłym gościem.

Wiadomo jednak, że po zakończeniu kariery, Piszczek skupił się na rozwoju swoich trenerskich umiejętności. Od lat mówi się już, że to przyszły nie tylko trener czołowych klubów w Polsce, a może i reprezentacji naszego kraju. Do tej pory miał okazję jednak pracować tylko w 3-ligowych Goczałkowicach Zdój oraz jako asystent w Borussii Dortmund. Od kilku dni jednak Piszczek łączony jest z przejęciem GKS-u Tychy, a ostatnie informacje tylko to potwierdzają. Czy to jednak dobry ruch? To dość jednoznacznie ocenił Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego”.

– Taki wybór zastanawiający dla mnie. Potrzebują tam odbudowy. Wydaje mi się, że jest to trudne miejsce do pracy. Będę się z wielką ciekawością przyglądał pracy Łukasza. Znam go długo, życzę mu dobrze – powiedział znany komentator na antenie „Kanału Sportowego”.

