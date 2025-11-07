Piszczek obejmie GKS Tychy. Borek jasno komentuje ten wybór

16:35, 7. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kanał Sportowy

Łukasz Piszczek najpewniej w poniedziałek obejmie zespół GKS-u Tychy. Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego" ocenił ten ruch samego trenera, ale i klubu.

Łukasz Piszczek
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek dobrym wyborem dla GKS-u Tychy?

Łukasz Piszczek to jeden z najlepszych reprezentantów Polski w ostatnich latach. Właściwie trudno powiedzieć o były prawym obrońcy kadry coś negatywnego, bowiem przez całą swoją karierę raczej zapracował na mino bardzo dobrego gracza, który i poza boiskiem jest niezwykle miłym gościem.

Wiadomo jednak, że po zakończeniu kariery, Piszczek skupił się na rozwoju swoich trenerskich umiejętności. Od lat mówi się już, że to przyszły nie tylko trener czołowych klubów w Polsce, a może i reprezentacji naszego kraju. Do tej pory miał okazję jednak pracować tylko w 3-ligowych Goczałkowicach Zdój oraz jako asystent w Borussii Dortmund. Od kilku dni jednak Piszczek łączony jest z przejęciem GKS-u Tychy, a ostatnie informacje tylko to potwierdzają. Czy to jednak dobry ruch? To dość jednoznacznie ocenił Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego”.

Taki wybór zastanawiający dla mnie. Potrzebują tam odbudowy. Wydaje mi się, że jest to trudne miejsce do pracy. Będę się z wielką ciekawością przyglądał pracy Łukasza. Znam go długo, życzę mu dobrze – powiedział znany komentator na antenie „Kanału Sportowego”.

