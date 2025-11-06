Piszczek w drodze do nowego klubu! Obejmie pierwszoligowca

Łukasz Piszczek wreszcie sprawdzi swoje umiejętności trenerskie w wyższej lidze. Były reprezentant Polski ma objąć GKS Tychy. Jeśli nie dojdzie do zwrotu akcji, w poniedziałek obejmie nowy zespół - twierdzi Kamil Bętkowski.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek sprawdzi się wyżej. To ma być jego nowy klub

Łukasz Piszczek uchodzi za jeden z największych polskich talentów, choć do tej pory nie miał okazji sprawdzić się w poważnych warunkach. Zaliczył epizod w sztabie szkoleniowym Nuriego Sahina, kiedy ten odpowiadał za wyniki Borussii Dortmund. Następnie wrócił do KS-u Panattoni Goczałkowice Zdrój, będąc jego grającym trenerem.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Piszczek wiele razy był łączony z posadą w klubach Ekstraklasy, a nawet reprezentacji Polski. Teraz będzie okazja, aby zweryfikować jego umiejętności trenerskie. Od kilku dni było wiadome, że jest kandydatem do zastąpienia zwolnionego Artura Skowronka w GKS-ie Tychy. Te informacje przyjmowano z dystansem, ale wygląda na to, że faktycznie obejmie pierwszoligowca. Kamil Bętkowski na portalu X przekazał, że rozmowy przyniosły pozytywny rezultat, a Piszczek od poniedziałku ma przejąć stery w GKS-ie.

Wraz z nim do nowego klubu dołączy Przemysław Gomułka, z którym współpracował już wcześniej. Jeśli nie dojdzie do jakiegoś zwrotu akcji, niebawem powinniśmy się spodziewać w tej sprawie oficjalnego komunikatu.

Rzeczywiście to się dzieje 😀

Piszczek będzie miał przed sobą ambitne zadanie. GKS Tychy pragnął walczyć w tym sezonie o awans do Ekstraklasy, ale po 15 kolejkach znajduje się tuż nad strefą spadkową. Ostatnie miesiące kompletnie nie wyszły ekipie Skowronka, co przesądziło o jego zwolnieniu.