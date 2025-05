Górnik Łęczna nie awansuje do Ekstraklasy. Trener straci pracę

Pavol Stano przestanie pełnić funkcję trenera Górnika Łęczna wraz z końcem obecnego sezonu. Przypomnijmy, że lubelskiej ekipie nie udało się awansować do PKO BP Ekstraklasy, co będzie kosztowało posadę doświadczonego szkoleniowca.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Pavol Stano

Oficjalnie: Pavol Stano zwolniony z Górnika Łęczna

Górnik Łęczna poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zakończeniu współpracy z Pavolem Stano. 47-latek przestanie pełnić funkcję trenera zespołu Zielono-Czarnych wraz z końcem obecnego sezonu. Przypomnijmy, że do rozegrania pozostała tylko jedna kolejka, a drużyna Dumy Lubelszczyzny posiada na swoim koncie 50 punktów i zajmuje 7. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. To oznacza, iż lubelski klub nie ma już nawet matematycznych szans na grę w nadchodzących barażach.

Tak więc Górnik Łęczna nie wróci do PKO BP Ekstraklasy i kolejną kampanię również rozegra na jej zapleczu. To będzie kosztowało posadę wyżej wspomnianego Pavola Stano. Słowacki szkoleniowiec opiekował się pierwszoligową ekipą od stycznia 2024 roku. Od tamtego czasu zespół z Łęcznej zagrał pod jego wodzą w 51 meczach, z czego 21 wygrał, 15 zremisował oraz 15 przegrał. Zatem wyniki Górnika pozostawiają wiele do życzenia, stąd włodarze z Lubelszczyzny zdecydowali się na roszadę na ławce trenerskiej.

Jeszcze nie wiadomo, kto zostanie nowym menedżerem drużyny Zielono-Czarnych. Komunikat w tej sprawie najprawdopodobniej pojawi się w najbliższych dniach. Warto dodać, że Górnik Łęczna po raz ostatni występował na najwyższym poziomie rozgrywkowym w sezonie 2021/2022. Wówczas ekipa Dumy Lubelszczyzny zakończyła kampanię na ostatniej lokacie w stawce, zgromadzając zaledwie 28 oczek na swoim koncie.