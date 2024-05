Gwiazdor TVN o swoich doświadczeniach w Zagłębiu Sosnowiec: Lichwiarskie pożyczki, propozycje korupcyjne

PressFocus Na zdjęciu: Kibice Zagłębia Sosnowiec

Rafał Collins odpowiada na słowa prezydenta Sosnowca

W styczniu tego roku dość głośno zrobiło się w mediach o Zagłębie Sosnowiec. Otóż Rafał Collins zakupił 0,74% udziałów klubu, a także stał się osobą odpowiedzialną za pion sportowy. Kilka dni temu misja gwiazdora TVN w pierwszoligowcu dobiegła końca, bowiem jego udziały zostały sprzedane. 35-latek tłumaczył swoją decyzję tym, że nie chciał firmować swoją twarzą i nazwiskiem wielu rzeczy, które zastał wewnątrz śląskiego klubu.

Do wydarzeń związanych Rafałem Collinsem odniósł się sam prezydent Sosnowca. Arkadiusz Chęciński przekazał, że został zarówno on jak i Zagłębie Sosnowiec oszukane przez gwiazdora TVN-u. Na odpowiedź 35-latka nie trzeba było długo czekać. We wpisie Collinsa na portalu „X” padło wiele ciekawych zakulisowych smaczków.

– Ukrywanie dokumentów, propozycje korupcyjne, pożyczki na lichwiarskich warunkach, komornik w klubie, dziwne zatrudnienia, zatajone roszczenia na kilka milionów o których dowiadywałem się z SM, mogę wymieniać wymieniać i udowadniać – czytamy.

Zagłębie Sosnowiec ma za sobą ciężkie miesiące. Klub bowiem nie tylko jest zamieszany we wcześniej przytoczoną aferę, ale też nie utrzymał się w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. Drużyna prowadzona przez Marka Saganowskiego zakończy sezon na ostatnim miejscu w tabeli.

Sprawdź także: Prezydent Sosnowca skomentował spadek Zagłębia. “Nie chowam głowy w piasek”