Królewski zwrócił się do prezydenta Opola. Jego słowa przyciągnęły uwagę

Wisła Kraków w meczu 26. kolejki Betclic 1. Ligi zagra w roli gościa z Odrą Opole. Przy okazji tej potyczki ciekawym wpisem na platformie X podzielił się prezes 13-krotnych mistrzów Polski.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski o meczu Odra Opole – Wisła Kraków

Wisła Kraków po przerwie w związku z nierozegranym spotkaniem ze Śląskiem Wrocław wróci na boisko w najbliższy piątek, mierząc się z Miedzią Legnica w roli gospodarza. Tymczasem tydzień później krakowianie zagrają na wyjeździe z Odrą Opole. Już wcześniej prezydent miasta ogłosił, że fani Białej Gwiazdy będą mogli pojawić się na trybunach. Konkretnym przekazem w kontekście zbliżającego się spotkania podzielił się właściciel klubu z Krakowa.

„Rozmawiałem przed momentem z prezydentem Opola, panem Arkadiuszem Wiśniewskim – umówiliśmy się na wspólne oglądanie meczu Odra Opole – Wisła Kraków. Przy okazji będziemy świętować pierwszą rocznicę otwarcia stadionu w Opolu” – napisał Jarosław Królewski na platformie X.

„Tak postępują liderzy z charyzmą w ważnych sprawach, którzy nie chowają się za byle powodem, by nie brać na siebie odpowiedzialności. Dzięki, Arkadiusz Wiśniewski” – dodał szef klubu z Krakowa.

Wisła w pierwszym starciu w tym roku z Odrą w roli gospodarza zremisowała (2:2). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między drużynami trzykrotnie górą była ekipa z Krakowa, a raz miał miejsce podział punktów.

Aktualnie w ligowej tabeli obie ekipy dzieli różnica 20 oczek. Liderem rozgrywek jest z 49 punktami Wisła. Z kolei na 13. pozycji plasuje się zespół z Opola.