Królewski zwrócił się do prezydenta Opola. Jego słowa przyciągnęły uwagę

11:58, 11. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Jarosław Królewski (X)

Wisła Kraków w meczu 26. kolejki Betclic 1. Ligi zagra w roli gościa z Odrą Opole. Przy okazji tej potyczki ciekawym wpisem na platformie X podzielił się prezes 13-krotnych mistrzów Polski.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski o meczu Odra Opole – Wisła Kraków

Wisła Kraków po przerwie w związku z nierozegranym spotkaniem ze Śląskiem Wrocław wróci na boisko w najbliższy piątek, mierząc się z Miedzią Legnica w roli gospodarza. Tymczasem tydzień później krakowianie zagrają na wyjeździe z Odrą Opole. Już wcześniej prezydent miasta ogłosił, że fani Białej Gwiazdy będą mogli pojawić się na trybunach. Konkretnym przekazem w kontekście zbliżającego się spotkania podzielił się właściciel klubu z Krakowa.

„Rozmawiałem przed momentem z prezydentem Opola, panem Arkadiuszem Wiśniewskim – umówiliśmy się na wspólne oglądanie meczu Odra Opole – Wisła Kraków. Przy okazji będziemy świętować pierwszą rocznicę otwarcia stadionu w Opolu” – napisał Jarosław Królewski na platformie X.

„Tak postępują liderzy z charyzmą w ważnych sprawach, którzy nie chowają się za byle powodem, by nie brać na siebie odpowiedzialności. Dzięki, Arkadiusz Wiśniewski” – dodał szef klubu z Krakowa.

Wisła w pierwszym starciu w tym roku z Odrą w roli gospodarza zremisowała (2:2). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między drużynami trzykrotnie górą była ekipa z Krakowa, a raz miał miejsce podział punktów.

Aktualnie w ligowej tabeli obie ekipy dzieli różnica 20 oczek. Liderem rozgrywek jest z 49 punktami Wisła. Z kolei na 13. pozycji plasuje się zespół z Opola.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź