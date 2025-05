Wyjazdy zmorą Chrobrego. Czy w Opolu uda się odczarować passę porażek?

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Kobusiński

Odra vs Chrobry, czyli mecz o dobre humory przed wakacjami

Odra Opole od kilku miesięcy gra na swoim wciąż pachnącym nowością obiektem. Wobec tego dla klubu konieczność występów na drugoligowych boiskach byłaby fatalną wiadomością. Tego udało się jednak uniknąć. Kibice wciąż będę mieli okazję oglądać w Opolu pierwszoligowe pojedynki, jak ten z Chrobrym Głogów. Zespół ten ma szansę nieco poprawić swój tragiczny bilans na wyjazdach (2-2-12). Spotkanie zacznie się 25 maja o 17:30. Transmisja na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP SPORT.

Forma na utrzymanie

Uwzględniając wyniki z pięciu ostatnich meczów piłkarze Odry załapali się do górnej połowy tabeli. To właśnie wygrane ze Stalą Rzeszów i Kotwicą Kołobrzeg pomogły opolanom matematycznie zapewnić sobie ligowy byt na kolejny sezon. Było to istotne, ponieważ w minionej serii gier zdarzyła się porażka ze spadkowiczem Wartą Poznań.

Chrobry nie zaimponował szczególnie w analogicznym okresie, ale średnia punktu na mecz wystarczyła do tego, aby w Głogowie cieszyli się z utrzymania. Na wagę złota było domowe zwycięstwo z bezpośrednim rywalem o utrzymanie, czyli Wartą Poznań. Przed tygodniem miał natomiast miejsce remis z Ruchem Chorzów.1

Mecze drużyny Odra Opole Warta Poznań 1 Odra Opole 0 Odra Opole 4 Kotwica Kołobrzeg 2 Miedź Legnica 2 Odra Opole 1 Odra Opole 0 Górnik Łęczna 0 Odra Opole 3 Stal Rzeszów 0 Mecze drużyny Chrobry Głogów Chrobry Głogów 2 Ruch Chorzów 2 Chrobry Głogów 2 Warta Poznań 1 Kotwica Kołobrzeg 2 Chrobry Głogów 1 Chrobry Głogów 1 Miedź Legnica 1 Górnik Łęczna 1 Chrobry Głogów 0

Chrobry ma rachunki do wyrównania

Fani klubu z Głogowa nie mają większych powodów do optymizmu przed najbliższym meczem z Odrą. Ten przeciwnik wyjątkowo nie leży Chrobremu, który na wygraną w bezpośrednim meczu czeka od marca 2022 roku. W pięciu ostatnich potyczkach opolanie wygrali dwukrotnie. Trzy razy padł natomiast remis.

Kursy bukmacherskie na mecz: Odra Opole – Chrobry Głogów

Według bukmachera Betclic spotkanie z trzema punktami prawdopodobnie skończy Odra Opole. Współczynnik na taki scenariusz wynosi 2.15. Chrobry Głogów ma mniejsze szanse, ale nie jest całkowicie skazywany na pożarcie, co ukazuje kurs na jego wygraną w wysokości 3.30. Potencjalny remis możemy zagrać po kursie 3.25.

Zwycięzca Strona Kursy ODRA 2.15 REMIS 3.25 CHROBRY 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 maja 2025 17:29 .

Who will win ? Odra Opole P W R P W P ? 43.2 % Remis 28.4 % Chrobry Głogów R P R P W R ? 28.4 %

