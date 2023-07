PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio, Motor Lublin

Motor Lublin wygrał drugie spotkanie po awansie do Fortuna 1. ligi

Beniaminek pokonał na wyjeździe Lechię Gdańsk 1:0

Głos po wygranym meczu zabrał na konferencji prasowej Goncalo Feio

Motor liderem

Motor Lublin na starcie nowego sezonu Fortuna 1. ligi zaskakuje. Jako beniaminek, po dwóch seriach gier ma na swoim koncie komplet punktów i zasiada na pierwszym miejscu w tabeli. W piątkowy wieczór lublinianie pokonali Lechię Gdańsk 1:0 po golu w doliczonym czasie gry. Choć należy zaznaczyć, że z przebiegu meczu sprawiedliwym wynikiem byłby remis 0:0. Na konferencji prasowej spotkanie podsumował Goncalo Feio.

– Według mnie każdy piłkarz Lechii jest zawodnikiem z umiejętnościami na ekstraklasę, i to było widać na boisku. Ich kultura gry, którą trzeba bardzo docenić, była na wysokim poziomie – powiedział szkoleniowiec.

– Celem Motoru Lublin jest wygrywanie kolejnych spotkań. Mecz po meczu, punkt po punkcie. Niektóre zespoły na pewno mogą mówić wprost co jest ich celem. My jesteśmy ambitni, mamy swoje marzenia i chcemy patrzeć w górę, ale gdzie nas to zaprowadzi, to zobaczymy – dodał.

