Pierwsza połowa w naszym wykonaniu jak nie bardzo dobra, to na pewno była dobra. To był zalążek tego, jak to ma wyglądać. Powinniśmy to jednak zakończyć prowadzeniem do przerwy. Obiecuję, że z czasem kibice będą z tej drużyny zadowoleni - powiedział Szymon Grabowski na konferencji po meczu.